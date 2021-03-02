Как варить сгущенку — самый легкий рецепт

Как приготовить домашнюю сгущенку / pixabay

Домашняя сгущенка из молока - это рецепт, по которому вы без особых хлопот сможете сделать вкусное лакомство дома. Понадобится только молоко, сахар и два часа свободного времени.

Сгущенка получится очень вкусной и абсолютно натуральной. Подайте ее к блинчикам, сырникам или к своим любимым десертам. Можно использовать ее и для приготовления кремов.

Главред расскажет самый простой рецепт идеально сгущенки дома.

Сгущенка в домашних условиях — рецепт

Вам понадобиться:

Молоко - 1 л;

Сахар - 255 гр;

Сода пищевая - 1 чайн. л;

Ванилин по вкусу.

Возьмите кастрюлю с толстым дном и высокими бортиками. Это важно, потому что молоко при кипении начнет убегать. Налейте в нее молоко, добавьте сахар, соду и ванилин. Размешайте.

Поставьте кастрюлю с молоком на огонь, нагрев сделайте средним. Доведите молоко до кипения. Сахар должен раствориться. Сверху поднимется пена от соды, не отходите от плиты, молоко может убежать.

Варите молоко, изредка помешивая его, около 20 минут на среднем огне. Оно приобретет красивый цвет топленого молока. Затем нагрев убавьте до минимального и продолжайте уваривать молоко в течении часа.

Все время помешивайте молоко, чтобы оно не пригорело.

Еще через 20 минут оно приобретет слегка карамельный цвет, и его уровень заметно уменьшится.

Продолжайте варить дальше, постоянно размешивая молоко ложкой. В конце варки молоко станет еще темнее, на вкус оно будет похоже на молочный ирис.

Выключите огонь. Продолжайте размешивать молоко без нагрева еще 5 минут - это избавит молоко от пены. Остудите его до комнатной температуры. Молоко будет жидким.

Уберите кастрюлю с молоком в холодильник. После холода молоко станет гуще, перелейте его в банки и храните в холодильнике. Домашняя сгущенка готова.