Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты: гениально простой метод

Одним простым способом можно сделать так, чтобы одежда высохла очень быстро.

Бывают случаи, когда постиранная одежда нужна вам практически на данный момент. И тогда актуальным становится вопрос, как быстро высушить одежду.

Блогер и эксперт по дому Кэролайн Соломон, которая ведет свою страницу в TikTok, продемонстрировала "метод бурито", с помощью которого можно сделать так, что одежда высохнет гораздо быстрее даже без сушильной машины, пишет express.co.uk.

Кролайн показала, как она расстилает сухое полотенце, кладя на один конец влажную рубашку. Затем она плотно обертывает полотенце и рубашку вместе снизу вверх, напоминая создание "буррито". Чтобы удалить лишнюю влагу, она крепко нажимает на свернутое полотенце, используя колени для дополнительной поддержки.

После разворачивания изделие нужно положить на сушильную решетку, и, по словам Кэролайн, оно "высохнет за один-два часа вместо целой ночи".

Тем, кому одежда нужна еще быстрее, Кэролайн посоветовала использовать фен после применения "техники бурито", чтобы высушить вещь в течение "одной минуты".

