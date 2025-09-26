Укр
Читать на украинском
Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты: гениально простой метод

Алёна Воронина
26 сентября 2025, 04:35
Одним простым способом можно сделать так, чтобы одежда высохла очень быстро.
Сушилка для одежди
Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как высушить одежду за 5 минут
  • Какой простой метод поможет быстро высушить одежду

Бывают случаи, когда постиранная одежда нужна вам практически на данный момент. И тогда актуальным становится вопрос, как быстро высушить одежду.

Блогер и эксперт по дому Кэролайн Соломон, которая ведет свою страницу в TikTok, продемонстрировала "метод бурито", с помощью которого можно сделать так, что одежда высохнет гораздо быстрее даже без сушильной машины, пишет express.co.uk.

Кролайн показала, как она расстилает сухое полотенце, кладя на один конец влажную рубашку. Затем она плотно обертывает полотенце и рубашку вместе снизу вверх, напоминая создание "буррито". Чтобы удалить лишнюю влагу, она крепко нажимает на свернутое полотенце, используя колени для дополнительной поддержки.

После разворачивания изделие нужно положить на сушильную решетку, и, по словам Кэролайн, оно "высохнет за один-два часа вместо целой ночи".

Тем, кому одежда нужна еще быстрее, Кэролайн посоветовала использовать фен после применения "техники бурито", чтобы высушить вещь в течение "одной минуты".

Смотрите видео о том, как высушить одежду без сушилки за считанные минуты:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка лайфхак одежда
18:00

"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

17:35

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:24

Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

17:16

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь УкраинеВидео

17:15

Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

