Почему джинсы нужно замачивать в уксусе: результат удивит многих

Умный трюк эксперта поможет вашим любимым джинсам не линять в стиральной машине.

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Как правильно стирать джинсы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно стирать джинсы

Что нужно сделать, чтобы они не линяли

Невероятно обидно, когда любимые темные джинсы линяют после стирки. Это происходит независимо от того, насколько бережно вы с ними обращаетесь, ведь любой насыщенный цвет со временем исчезает.

Однако, эксперт поделилась простым трюком, который поможет предотвратить это, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

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Что нужно сделать, чтобы джинсы не линяли

Для тех, кто стремится сохранить яркий оттенок своих джинсов, Сара Демпси, эксперт по стирке, предложила хитрый лайфхак. Она поделилась несколькими золотыми советами, которые помогут предотвратить потерю блеска тёмных джинсов во время стирки и остановить вытекание красителя, который может испортить другие вещи.

"Темные джинсы перед стиркой выворачивайте наизнанку и используйте стиральное средство, сохраняющее цвет. Стирайте похожие темные цвета вместе и держите низкую температуру стирки, при необходимости используйте холодный режим", - сказала эксперт.

Она также посоветовала время от времени замачивать темные джинсы в уксусе с солью, чтобы закрепить краситель в ткани и предотвратить процесс выцветания.

Чтобы попробовать этот трюк, просто смешайте немного уксуса и соли в сосуде с водой.

Весь секрет в том, что соль закрепляет краситель в джинсовой ткани, а уксус предотвращает смывание цвета, запечатывая его в волокнах материала.

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