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Решает популярную проблему: почему эксперты советуют держать в ванной свечу

Юрий Берендий
14 февраля 2025, 18:53
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Эксперт в сфере уборки делится быстрыми лайфхаками для удаления водяных пятен из кранов и предотвращения их появления без агрессивной химии.
Решает популярную проблему: почему эксперты советуют держать в ванной свечу
Как отполировать кран в ванной - как убрать пятна на кране / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как натереть смеситель воском
  • Как убрать пятна на кране

В современном ритме жизни все стремятся к простым и эффективным решениям для поддержания чистоты и приятного аромата в доме. Свечи, независимо от их аромата, могут иметь еще одну полезную функцию - помогать избавиться от водяных пятен, передает Express.

Главред выяснил, как убрать налет с крана.

видео дня

Как предотвратить появление пятен от воды на кране - можно ли натирать сантехнику воском

Популярный YouTube-канал @annalouisaathome2284 предлагает множество советов для идеальной чистоты дома, в частности в ванной комнате. Ее видео "Ваши любимые домашние хитрости 2024 года" стало вирусным благодаря практичным и простым идеям.

Один из ее советов касается быстрого способа сделать краны блестящими: достаточно нанести или вылить немного воска свечи на поверхность, а затем осторожно вытереть теплой водой - это поможет избавиться от водяных пятен и сохранить чистоту кранов.

"Натрите свечной воск на ваши краны и отполируйте его тряпкой, чтобы надолго предотвратить появление пятен от воды. Вода сразу же стекает!", - сообщила она.

Этот простой совет является эффективным, поскольку свечной воск образует тонкий водоотталкивающий слой на поверхности ваших кранов. Это помогает предотвратить прямой контакт воды с краном и возникновение видимых водяных пятен.

Благодаря восковому барьеру вода легко скатывается с металлической поверхности, предотвращая накопление минеральных отложений или пятен.

Еще один эксперт по уборке объяснил, как работает этот метод, и посоветовал, какие свечи лучше всего использовать для достижения максимального эффекта.

Президент Sophia's Cleaning Service Каролина Казимерски отмечает, что свечной воск не убирает уже имеющиеся водяные пятна, но создает защитный слой, который предотвращает их образование.

Это объясняется тем, что воск имеет маслянистую основу, которая не смешивается с водой, что делает его устойчивым к растворению или проникновению влаги.

"Свечной воск имеет много общего с различными видами полиролей для металла, поэтому сам по себе он не повредит ваши краны", - советует она.

Эксперт рекомендует для этого метода использовать свечи без аромата или качественный пчелиный воск без дополнительных примесей.

"Пчелиный воск не только экологически чистый, но и более мягкий, чем большинство видов свечного воска, поэтому его легче втирать", - добавляет Казимерски.

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