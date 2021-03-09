Самый вкусный рецепт ухи - пошаговая инструкция приготовления

Как варить уху / goodfon.ru

Уха – горячее блюдо с рыбой, не имеющее аналогов в других национальных кухнях. К примеру, в уху нельзя добавлять крупу, муку, жареный лук и масло.

Уха готовится только из одного сорта рыбы, поэтому выделяют уху осетровую, окуневую, судачью, сиговую, стерляжью. Не подходят для ухи лещ, пескарь, уклейка, плотва, налим, из них можно приготовить только рыбный суп.

Уху любят как взрослые, так и дети. Готовить ее не так тяжело, а аромат и вкус принесет массу удовольствия.

Уха отличается от других рыбных супов способом приготовления и набором продуктов.

Главред расскажет, как варить уху в домашних условиях.

Как сварить классическую уху - рецепт

Вам понадобится:

Речная рыба - 1.6 кг;

Картошка - 3 шт;

Морковь - 1 шт;

Лук - 1 шт;

Чеснок - 3 зубч;

Лавровый лист - 5 шт;

Смесь перцев горошком - 20 шт;

Укроп - по вкусу;

Петрушка - по вкусу;

Вода.

Способ приготовления ухи в домашних условиях

Головы, хребты и хвосты выкладываем в кастрюлю и заливаем 2 литрами чистой воды. Ставим на огонь и варим 20-25 минут от закипания. Если готовите уху на природе - вместо кастрюли возьмем, казан.

Чистим овощи - лук, морковь, чесночок, моем зелень, готовим специи.

Для ухи идеальным будет большое количество лаврового листа и перца горошком.

В середине варки солим - сначала наш рыбный бульон довольно некрасивый, но это только пока.

Через 25 минут процеживаем рыбный бульон через сито, и снова возвращаем рыбный бульон на плиту до закипания

Режем крупно картошку, лук кубиком, морковь полумесяцами.

Как только рыбный бульон закипит, закидываем в кастрюлю картошку, лук, морковь. Оставляем вариться 15 минут.

Когда овощи будут практически готовы, кладем лавровый лист и перец горошком, оставляем вариться еще 5 минут, чтобы специи распустили свой аромат.

Теперь добавляем кусочки сырого карпа. Уменьшаем огонь до минимума так, чтобы жидкость слегка побулькивала. Варим еще 30 минут.

Затем уху выключаем и даем настояться 10-15 минут.

Готовую уху наливаем по тарелкам, посыпаем зеленью и подаем.

Приятного аппетита!