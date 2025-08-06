Спасти пересоленное блюдо возможно: какой продукт нужно добавить

Пересоленные блюда можно легко и быстро исправить.

https://glavred.info/lifehack/spasti-peresolennoe-blyudo-vozmozhno-kakoy-produkt-nuzhno-dobavit-10687667.html Ссылка скопирована

Что может убрать лишнюю соль / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что делать, когда блюдо пересолено

Какие продукты нейтрализуют соль

Иногда бывает так, что во время приготовления можно случайно пересолить блюдо. Многие могут подумать, что спасти ситуацию уже не удастся, но один способ все-таки есть.

Главред решил разобраться, как убрать лишнюю соль из блюда.

видео дня

Какой овощ может сделать блюдо менее соленым

Express.co.uk сообщает, что некоторые кулинарные эксперты утверждают, что один овощ может помочь поглотить соль.

Так, исправить чрезмерно соленые блюда можно с помощью обычного картофеля.

В видео в TikTok директор по питанию Good Housekeeping UK Сара говорит, что картофель поглощает любую жидкость во время варки, тем самым поглощая лишнюю соль.

Как убрать соль картофелем

Просто почистите картофель и добавьте его в кастрюлю.

"Картофельный трюк заключается в том, чтобы почистить картофель и положить его внутрь блюда, которое вы пересолили. Крахмал в картофеле поглотит часть жидкости. Поэтому по умолчанию он лишит блюдо солености", - говорится в сообщении.

Какие продукты поглощают соль

Сара также рассказала, что в блюдо можно добавить немного яблочного уксуса для нотки кислинки, а затем немного меда для сладости. Этот трюк также хорошо работает с пересоленными блюдами.

Кроме того, чтобы уменьшить соленость можно добавить молочные продукты в блюда.

"Жир в молочных продуктах действует как барьер между вашими вкусовыми рецепторами и солью. Такие продукты, как сливки, молоко, сметана, сливочный сыр, несоленое масло и йогурт, также помогут уменьшить соль", - подчеркнула эксперт.

Как убрать лишнюю соль - видео:

@goodhousekeepinguk Случайно пересолили свой ужин? Картофельный трюк, как говорят, спасет день - но действительно ли он работает? Директор по питанию Good Housekeeping, Сара, проверяет этот классический кухонный трюк и объясняет, что *на самом деле* помогает, если вы переборщили с солью. А вы пробовали картофельный трюк? Сообщите нам свои исправления в комментариях (или сохраните это видео, когда оно вам понадобится!) ? ♬ оригинальный звук - Good Housekeeping UK

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред