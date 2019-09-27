Тредстоун 2019: дата выхода, актеры и сюжет сериала

Тредстоун 2019: дата выхода и список актеров / скриншот

Новый сериал Тредстоун получил трейлер и дату выхода. Уже в октябре на экранах появится первая серия проекта, обещают шоуранеры.

Свежий тизер многосерийного шпионского экшена Тредстоун раскрывает несколько особенностей о новом поколении "спящих" агентов ЦРУ.

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У сериала с выходом трейлера появилась дата выхода — боевик стартует на кабельном канале USA Network 15 октября.

Тредстоун сюжет

События разворачиваются во вселенной Джейсона Борна. Сериал поведает о сверхсекретном проекте ЦРУ по созданию машин для убийства. Залогом успеха в создании супербойцов является внедрение в программу тренинга уникального протокола поведенческой модификации. Так когда-то появился и спецагент Джеймс Борн. Однажды разбросанные по всему миру "спящие" агенты получают сигнал "пробудиться" и выполнить миссию, на которую они запрограммированы. Об этом задании и пойдет речь.

Тредстоун список актеров

В сериале снимуться Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг (Герои). Первый пилотный эпизод снимал для USA Network Рамин Бахрани.

Производством сериала занимается Universal Cable Productions.

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