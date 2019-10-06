Стала известна причина смерти актрисы Куклиной

Умерла Марина Куклина / facebook.com/marina.kuklina.35

Причиной смерти 33-летней украинской актрисы Марины Куклиной стало онкологическое заболевание.

Актриса долгое время вела борьбу с тяжелым недугом, при этом ее родственники и близкие друзья вели сбор средств на лечение, пишет ren.tv.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить!" — написала в соцсетях после смерти Куклиной ее подруга Римма Зюбина.

Напомним, ранее сообщалось о смерти одного из самых влиятельных барабанщиков рок-музыки и одного из основателей группы Cream Джинджера Бейкера.