Оскар 2020: Нигерийцы разжигают расовый скандал

Львиное Сердце не попадет на Оскар / Netflix

Нигерийцы разжигают расовую вражду в соцсетях потому что члены американской киноакадемии отказались принимать фильм Львиное сердце в номинации Лучший международный художественный фильм.

Режиссер фильма Женевьева Нннаджи и Ава Дюверней устроили скандал в соцсетях обвинив в своих проблемах современную Великобританию, пишет ВВС.

По правилам Оскара для номинации на Лучший международный художественный фильм, необходимо преобладание иностранного языка в ленте, но в драме Львиное сердце Женевьевы Нннаджи актеры говорят в основном на английском языке, и лишь 11 минут в ней используется язык игбо. Это стало причиной дисквалификации фильма.

Режиссер обвинила Киноакадемию во всех грехах, и заявила, что в фильме показано, как нигерийцы общаются в реальной жизни.

Режиссер и продюсер Ава Дюверней поспешила поддержать разжигание расовой вражды, и высказалась в соцсетях.

"Вы дисквалифицировали первую в Нигерии заявку на лучшую международную картину, поскольку она на английском языке. Но английский является официальным языком Нигерии. Вы запрещаете этой стране когда-либо конкурировать за Оскар на ее официальном языке?" - обратилась она к Академии в Twitter.

Ннаджи заявила, что английский язык служит "связующим звеном между 500+ языками, на которых говорят в нашей стране". Кроме того, она поспешила поблагодарить коллегу.

"Мы не выбрали тех, кто нас колонизировал. Этот фильм нигерийский, и многим он нравится", - написала она.

Кроме расовых проблем, фильм поднимает вопрос равенства полов. Сюжет фильма Львиное сердце вращается вокруг женщины-нигерийки, которая сохраняет свой бизнес в обществе коллег-мужчин.

Львиное сердце смотреть онлайн трейлер:

В начале эпохи Великих открытий европейцы не особо интересовались районом Нигерии и не пытались там закрепиться, со временем наоборот, способствуя развитию государственности и организации единой державы на этой территории. Великобритания в 1852 году получила консульские права и в 1885 году заявила колониальные амбиции на территорию, в которую входила Нигерия. "Колониальный" период длился до 1960 года. Уже до 1914 года британцы объединили разрозненные враждующие племена в единую страну Нигерию, но нация так и не сформировалась из-за абсолютно противоположных культурных ценностей. В 1960 году Нигерия получила полную независимость от Великобритании.

Ранее режиссер Джокера раскрыл интригу фильма, объявив, что он проверял зрителей одной из сцен в киноленте. Он хотел увидеть социальную реакцию на поступки Джокера.