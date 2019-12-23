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Лучшие фильмы 2019: рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть

23 декабря 2019, 06:15

Премьеры фильмов в 2019 году впечатлили зрителей, и есть список фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова. Какие самые лучшие фильмы 2019 года - читай на Главреде.

Что смотреть: Лучшие фильмы 2019
Что смотреть: Лучшие фильмы 2019 / Warner Bros

В 2019 году вышло много легендарных и самых ожидаемых фильмов не только года или десятилетия, а в некоторых случаях - века. Например, была завершена история Мстителей - фильмом Мстители:Финал. Легендарное Сияние получило сиквел, который полностью реабилитировал фильм перед Стивеном Кингом. Завершилась сага Звездные Войны о Скайуокерах. Новый фильм Тарантино перевернул мир, а фильм Джокер вернул вселенную DC в ту неповторимую атмосферу комиксов золотого века. Это если не считать всевозможных сиквелов, приквелов, и экранизаций знаменитых фильмов и книг.

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Итак, предлагаем Вашему вниманию топ-15 лучших фильмов 2019 года в жанрах Комедия, Драма, Ужасы, Боевик и других по версии Главреда. Рекомендуем к простомтру такие фильмы 2019 года

Список ТОП-фильмов 2019 года:

The Irishman / Ирландец

Дата выхода: 1 и 27 ноября 2019

Режиссер: Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе снял новый шедевр, фильм всей своей жизни, который в обычном стиле Скорсезе через преступность показывает воистину самые глубокие проблемы человечества, как явления, в особенности искупления, заката жизни и смысла жизни. Только на компьютерное омоложение Де Ниро и Аль Пачино пошло более почти половина бюджета. Но для этого к Скорсезе были очень веские основания. Через жизнь американского убийцы Ирландца, который пережил всех своих друзей и врагом, зрителям доносится несколько очень важных мыслей. Как и Джокер, Ирландец смело претендует на звание лучшего фильма 2019 года на премии Оскар, и не только - многие издания дали ему шанс возглавить свои ТОПы.

Joker / Джокер

Дата выхода: 3 октября

Режиссер: Тодд Филлипс

История Артура Флека, он же Джокер, показана с другой стороны, и более подробно. Что привело Джокера на сторону преступного мира, и повредило рассудок еще до встречи с Бэтменом. Иногда история маленького человека меняет историю. Именно трагедию "маленького человека" показал Тодд Филлипс, а Хоакин Феникс просто разрывает экраны своей игрой. Весь фильм занимает хронологию всего в пару дней, но показывает целую эпоху Готэма до Брюса Уэйна и Бэтмена. Фильм номинирован на Оскар сразу во многих номинациях, и по ожиданиям может стать лучшим фильмом 2019 года.

Ирландец 2019 смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Once Upon a Time… in Hollywood / Однажды в… Голливуде

Дата выхода: 15 августа 2019

Режиссер: Квентин Тарантино

Новый фильм Тарантино просто взорвал мир, подав с новой стороны события страшной резни на Голливудских Холмах в 1969 году. История актера, которого играет Ди Каприо, и его дублера и друга (Брэд Питт), как и принято у Тарантино, приводят зрителей к финальному трешу, расчлененке и смертоубийствам в особо жестокой форме. Фильм, как и остальные, вызвал бурные обсуждения в сети, так что аудитория поделилась поровну - хейтеры и те, кто боготворят фильм. 

Avengers: Endgame / Мстители: Финал

Дата выхода: 25 апреля

Режиссер: Джо и Энтони Руссо

Финал целой стадии в развитии вселенной Marvel и гибель любимых супергероев буквально довели до слез фанатов вселенной. Борьба за камни бесконечности навсегда унесла жизни любимых героев, таких как Тони Старк, Стив Роджерс, и других. Фильм был одним из самых ожидаемых в 2019 году, однако, ближе к концу 2019 вышли фильмы, которые поразили зрителей не менее сильно, чем Мстители.

Звездные войны 9: Скайуокер. Восход

Дата выхода: 19 декабря

Режиссер: Дж. Дж. Абрамс

Финал легендарной саги о Скайуокерах. Disney совершили невероятное чудо, и для 9 эпизода были вынуждены признать существование умений силы и некоторых явлений, которые были указаны в книгах, играх и комиксах написанных до покупки Lucasfilm. Создатели впечатлили необычным сюжетом, спецэффектами и даже намеками на сюжетные линии, которые смогут открыться в будущих фильмах.

Doctor Sleep / Доктор Сон

Дата выхода: 7 ноября

Режиссер: Майк Флэнаган

Долгождання экранизация книги Доктор Сон, которая раскрывает будущее Дэнни Торренса, и заодно рассказывает больше о "сиянии". Как почти во всех книгах Кинга, тут проходит связь с Темной Башней - ведь прислужники Багрового Короля также искали детей с сиянием. В фильме ближе к финалу этот твист появляется - антагонистка говорит, что она - не самое худшее существо, которое охотится за обладателями сияния. В отличии от Сияния, Доктор Сон также понравился и Стивену Кингу.

Captain Marvel / Капитан Марвел

Дата выхода: 5 марта

Режиссер: Анна Боден  и Райан Флек

Под чутким руководством Кевина Файги был создан эквивалент Чудо-Женщины от DC, однако с большим упором на роли женщины в обществе. Актриса Бри Ларсон сыграла роль вечно восстающей против всех девушки, которая случайно получила суперспособности. Естественно ее персонаж не соответствовал варианту з комиксов - безумной садистки-лесбиянки с наклонностями нимфоманки. Капитан Марвел была одной из первых военных пилотов США, которая случайно попала к пришельцам, которые ее эксплуатировали. По ходу сюжета девушка спасает целую расу скруллов, в чем ей помогает молодой Ник Фьюри.

It Chapter Two / Оно 2

Дата выхода: 5 сентября

Режиссер: Энди Мускетти

Энди Мускетти со своей женой сняли комедийное продолжение хоррора Стивена Кинга ОНО, который многие годы считался одним из самых страшных романов и фильмов. В современной интерпретации, благодаря стараниям семейства Сускетти и тотальном изменении сюжета, весь ужас испарился, превратив фильм максимум в фантастический триллер. Но это существенно повлияло на аудиторию фильма - он получил довольно высокий бюджет и рейтинг.

Shazam / Шазам

Дата выхода

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг 

Создатель проклятия Аннабель 3 постарался на славу, и довольно четко смог снять историю одного из популярнейших героев DC comics. Шазам защищает наш мир от магии, в том числе и от самых страшных ужасов - 7 смертных грехов.

В фильме раскрывается сюжетная арка, в которой Шазам делает супергероями своих братьев и сестер их приемной семьи.

The Lion King / Король Лев

Дата выхода: 18 июля

Режиссер: Джон Фавро

Экранизация мультфильма, которая почти что не отличается по сюжету от мультфильма. Фильм отличился замечательной музыкой и спецэффектами. Фильм был очень резонансным, особенно из-за того, что многие ожидали изменения в сюжете, а поколение 80-х и 90-х проностальгировало по старым временам.

Jumanji: The Next Level / Джуманджи 2: Новый Уровень

Дата выхода: 12 декабря

Режиссер: Джейк Кэздан

Сиквел Джуманджи с Дуэйном Джонсоном, который нарушил традицию провала всех вторых фильмов, и вышел довольно неплохим, оправдав ожидания поклонников. В новой части поднимаются не только проблемы взросления и дружбы, но и отношения между поколениями.

В сломанную игру попадают также дедушка Спенсера и его друг, которые разругались много лет назад. По пути прохождения игры отношения между всеми героями сильно меняются.

Spider-Man: Far from Home / Человек-паук: Вдали от дома

Дата выхода: 5 июля 2019

Режиссер: Джон Уоттс

Питер Паркер после смерти Тони Старка становится его наследником в супергеройском мире. От него очень много ждут, и вызывают на секретную миссию. Он сотрудничает с Мистерио - знаменитым злодеем вселенной Марвел. Чтобы победить всех злодеев и спасти своих любимых, Питеру приходится пережить неимоверные трудности и полностью поменяться.

Aladdin / Аладдин

Дата выхода: 23 мая

Режиссер: Гай Ричи

Гайц Ричи экранизировал легендарный мультик Disney, в котором, однако Джин в исполнении Уилла Смитта нещадно подавил Мена Массуда, который был Алладином. Это сильно повредило карьере Массуда - его не зовут сниматься ни в один фильм после Алладина. Сюжет фильма сильно отличается от мультика и мультсериала - в нем Жасмин решает менять мусульманский арабский мир, и в традициях 21 века повергает патриархат, становясь правительницей государства. В фильме Джин не просто становится свободным, а превращается в человека, и отправляется в путешествие. А весь сюжет фильма - это его история детям.

Us / Мы

Дата выхода: 28 марта

Режиссер: Джордан Пил

Захватывающая история ужасов, в которой на зрителя больше всего влияет то, что антиподами "страшилками" стали двойники людей. Правительство США когда-то создало Связанных - двойников всех людей, который должны были упростить управление населением, но эксперимент не удался и "бездушных" Связанных оставляют в подземелиях по всей стране. Главная героиня в детстве встречается со своим двойником, который травмирует ее на всю жизнь. В ее взрослой жизни начинается революция Связанных. Аделаида убивает в финале свою Связанную, которая пыталась уничтожить ее семью,но потом вспоминает, что она на самом деле Связанная.

Rocketman / Рокэтмен.

Дата выхода: 6 июня

Режиссер: Декстер Флетчер

Байоптик рассказывает историю жизни и восход звезды Элтона Джона. Описываются его проблемы, которые чуть не привели к провалу всего. Он переживает приступ, но потом смог побороть зависимость от таблеток и алкоголя, и снова вернуться к карьер певца. Фильм назвали легендарным, но, конечно же он не такой скандальный и обсуждаемый, как Богемная Рапсодия - байоптик о Фредди Меркюри, который вышел ранее.

Отдельным списком мы бы хотели выделить сиквелы и некоторые отдельные фильмы и завершения серий фильмов, которые сделали значительный вклад в кинематограф или историю своей саги, но не были настолько популярными. Это Детектив Пикачу, Алита: боевой ангел, Паразиты, Малефисента 2 Владычица Тьмы, Рэмбо 5 Последняя кровь, История игрушек 4, Терминатор: Темный Фатум, Люди в черном 4: Интернешнл, Годзилла 2, Как приручить дракона 3 и Джон Уик 3.

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