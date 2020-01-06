Золотой Глобус 2020: полный список победителей

В США прошла церемония награждения одной из самых престижных кинопремий - Золотой Глобус 2020. Кто получил награды, и каков полный список победителей Золотого Глобуса 2020 - читайте на Главреде.
Новая 77-я церемония вручения премии Золотой Глобус прошла в отеле The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз в ночь на 6 января.
Кто получил награды, и кто попал в список победителей премии Золотой Глобус-2020 - читайте в материале.
Золотой Глобус 2020: список победителей
- Лучший Драматический Фильм: 1917
- Лучшая Комедия Или Мюзикл: Однажды В… Голливуде
- Лучший Актер В Драматическом Фильме: Хоакин Феникс — Джокер
- Лучший Актер В Комедии Или Мюзикле: Тэрон Эджертон — Рокетмэн
- Лучшая Актриса В Драматическом Фильме: Рене Зеллвегер — Джуди
- Лучшая Актриса В Комедии Или Мюзикле: Аквафина — Прощание
- Лучший Актер Второго Плана: Брэд Питт — Однажды В… Голливуде
- Лучшая Актриса Второго Плана: Лора Дерн — Брачная История
- Лучший Режиссер: Сэм Мендес — 1917
- Лучший Сценарий: Квентин Тарантино — Однажды… В Голливуде
- Лучший Зарубежный Фильм: Паразиты
- Лучший Анимационный Фильм: Потерянное Звено
- Лучшая Музыка: Хильдур Гуднадоттир — Джокер
- Лучшая Песня: (I’m Gonna) Love Me Again — Рокетмен
- Лучший Драматический Сериал: Наследники
- Лучший Актер В Драматическом Сериале: Брайан Кокс — Наследники
- Лучшая Актриса В Драматическом Сериале: Оливия Колман — Корона
- Лучший Комедийный Сериал: Дрянь
- Лучший Актер В Комедийном Сериале: Рами Юссеф — Рами
- Лучшая Актриса В Комедийном Сериале: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь
- Лучший Телефильм Или Мини-Сериал: Чернобыль
- Лучший Актер В Телефильме Или Мини-Сериале: Рассел Кроу — Самый Громкий Голос
- Лучшая Актриса В Телефильме Или Мини-Сериале: Мишель Уильямс — Фосси/Вердон
- Лучший Актер Второго Плана В Сериале, Мини-Сериале Или Телефильме: Стеллан Скарсгард — Чернобыль
- Лучшая Актриса Второго Плана В Сериале, Мини-Сериале Или Телефильме: Патриша Аркетт — Притворство
При этом, Золотой глобус традиционно считают "генеральной репетицией" Оскара, так что на церемонии вручения Оскар-2020, результаты могут не поменяться.
Напомним, Церемония награждения Оскар 2020 пройдет в США 10 февраля.