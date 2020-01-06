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Золотой Глобус 2020: полный список победителей

6 января 2020, 09:05

В США прошла церемония награждения одной из самых престижных кинопремий - Золотой Глобус 2020. Кто получил награды, и каков полный список победителей Золотого Глобуса 2020 - читайте на Главреде.

Золотой Глобус 2020
Золотой Глобус 2020: полный список победителей / Warner Bros

Новая 77-я церемония вручения премии Золотой Глобус прошла в отеле The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз в ночь на 6 января.

Кто получил награды, и кто попал в список победителей премии Золотой Глобус-2020 - читайте в материале.

Золотой Глобус 2020: список победителей

  • Лучший Драматический Фильм: 1917
  • Лучшая Комедия Или Мюзикл: Однажды В… Голливуде
  • Лучший Актер В Драматическом Фильме:  Хоакин Феникс — Джокер
  • Лучший Актер В Комедии Или Мюзикле: Тэрон Эджертон — Рокетмэн
  • Лучшая Актриса В Драматическом Фильме: Рене Зеллвегер — Джуди
  • Лучшая Актриса В Комедии Или Мюзикле: Аквафина — Прощание
  • Лучший Актер Второго Плана: Брэд Питт — Однажды В… Голливуде
  • Лучшая Актриса Второго Плана: Лора Дерн — Брачная История
  • Лучший Режиссер: Сэм Мендес — 1917
  • Лучший Сценарий: Квентин Тарантино — Однажды… В Голливуде
  • Лучший Зарубежный Фильм: Паразиты
  • Лучший Анимационный Фильм: Потерянное Звено
  • Лучшая Музыка: Хильдур Гуднадоттир — Джокер
  • Лучшая Песня: (I’m Gonna) Love Me Again — Рокетмен
  • Лучший Драматический Сериал: Наследники
  • Лучший Актер В Драматическом Сериале: Брайан Кокс — Наследники
  • Лучшая Актриса В Драматическом Сериале: Оливия Колман — Корона
  • Лучший Комедийный Сериал: Дрянь
  • Лучший Актер В Комедийном Сериале: Рами Юссеф — Рами
  • Лучшая Актриса В Комедийном Сериале: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь
  • Лучший Телефильм Или Мини-Сериал: Чернобыль
  • Лучший Актер В Телефильме Или Мини-Сериале: Рассел Кроу — Самый Громкий Голос
  • Лучшая Актриса В Телефильме Или Мини-Сериале: Мишель Уильямс — Фосси/Вердон
  • Лучший Актер Второго Плана В Сериале, Мини-Сериале Или Телефильме: Стеллан Скарсгард — Чернобыль
  • Лучшая Актриса Второго Плана В Сериале, Мини-Сериале Или Телефильме: Патриша Аркетт — Притворство

При этом, Золотой глобус традиционно считают "генеральной репетицией" Оскара, так что на церемонии вручения Оскар-2020, результаты могут не поменяться.

Напомним, Церемония награждения Оскар 2020 пройдет в США 10 февраля.

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