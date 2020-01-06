Золотой Глобус 2020: полный список победителей / Warner Bros

Новая 77-я церемония вручения премии Золотой Глобус прошла в отеле The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз в ночь на 6 января.

Кто получил награды, и кто попал в список победителей премии Золотой Глобус-2020 - читайте в материале.

Золотой Глобус 2020: список победителей

Лучший Драматический Фильм: 1917

Лучшая Комедия Или Мюзикл: Однажды В… Голливуде

Лучший Актер В Драматическом Фильме: Хоакин Феникс — Джокер

Лучший Актер В Комедии Или Мюзикле: Тэрон Эджертон — Рокетмэн

Лучшая Актриса В Драматическом Фильме: Рене Зеллвегер — Джуди

Лучшая Актриса В Комедии Или Мюзикле: Аквафина — Прощание

Лучший Актер Второго Плана: Брэд Питт — Однажды В… Голливуде

Лучшая Актриса Второго Плана: Лора Дерн — Брачная История

Лучший Режиссер: Сэм Мендес — 1917

Лучший Сценарий: Квентин Тарантино — Однажды… В Голливуде

Лучший Зарубежный Фильм: Паразиты

Лучший Анимационный Фильм: Потерянное Звено

Лучшая Музыка: Хильдур Гуднадоттир — Джокер

Лучшая Песня: (I’m Gonna) Love Me Again — Рокетмен

Лучший Драматический Сериал: Наследники

Лучший Актер В Драматическом Сериале: Брайан Кокс — Наследники

Лучшая Актриса В Драматическом Сериале: Оливия Колман — Корона

Лучший Комедийный Сериал: Дрянь

Лучший Актер В Комедийном Сериале: Рами Юссеф — Рами

Лучшая Актриса В Комедийном Сериале: Фиби Уоллер-Бридж — Дрянь

Лучший Телефильм Или Мини-Сериал: Чернобыль

Лучший Актер В Телефильме Или Мини-Сериале: Рассел Кроу — Самый Громкий Голос

Лучшая Актриса В Телефильме Или Мини-Сериале: Мишель Уильямс — Фосси/Вердон

Лучший Актер Второго Плана В Сериале, Мини-Сериале Или Телефильме: Стеллан Скарсгард — Чернобыль

Лучшая Актриса Второго Плана В Сериале, Мини-Сериале Или Телефильме: Патриша Аркетт — Притворство

При этом, Золотой глобус традиционно считают "генеральной репетицией" Оскара, так что на церемонии вручения Оскар-2020, результаты могут не поменяться.

Напомним, Церемония награждения Оскар 2020 пройдет в США 10 февраля.