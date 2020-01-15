Умер Стэн Кирш: причины смерти, фильмография, личная жизнь

Стэн Кирш: биография и фильмография / IMDB

Американский актер Стэн Кирш умер в 51 год у себя дома в Лос-Анджелесе. Его обнаружила жена Кристин Грин, пишет Daily Mail.

Стэн Кирш совершил самоубийство 11 января 2020, но о его смерти стало известно только теперь. Кристин Грин опубликовала трогательный пост в facebook.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки и электронные письма, но прочитала их все и прослушала. Чувствую себя окруженной любовью и благодарю за поддержку каждого из вас", - написала Кристин.

По информации издания Daily Mail, Кристин нашла Стэна дома повешенным. Полиция пока что признала смерть актера самоубийством.

Стэн Кирш снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, однако съемки в Горце так и остались для него главным событием в актерской карьере. По их завершению он долгое время работал на ТВ, играл эпизодические роли в сериалах, в том числе и в Друзьях.

Стэн Кирш: Биография

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 год в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.

Он набрал популярность в роли Ричи Райана - друга Маклауда в сериале Горец в 90-х. После этого он еще снялся в Друзьях и паре известных сериалов.

В 2000-х актер попробовал себя в качестве режиссера, сняв два короткометражных фильма. Позже Кирш основал собственную школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе, где работал преподавателем.

У него есть несколько страниц в соцсетях. Стэн Кирш на Википедии и IMDB также имеет страницы с информацией. Однако, в сети не так много есть личной жизни Стэна Кирша и его отношениях с женой.

Эпизод сериала Друзья со Стэном Киршем смотреть онлайн:

Стэн Кирш: Фильмография

Фильмы

(1998) Акула в бутылке

(1998) Причина Тринадцать (короткий метр)

(2000) The Flanky

(2004) Мелкая Земля

(2004) Меткий Глаз: Кино (актер, писатель, режиссер)

(2005) Глубокое Спасение

(2005) Пила: Возрождение

Сериалы

(1991) Riders in the Sky

(1992–1997) Горец сериал

(1992) CBS Schoolbreak Special

(1992) Улица Беверли Хиллс (пилот)

(1995) ABC Afterschool Special

(1995) Друзья

(1996, 2001) JAG

(1996) Home Song

(1998) Небо в огне

(1999) Лодка любви

(2000) Family Law

(2002) Первый понедельник

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