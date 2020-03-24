Время Охоты 2020 выходит онлайн - когда смотреть фильм в инетернете

Время Охоты 2020 / Netflix

Фильм Время Охоты 2020, в котором одну из главных ролей в которой исполнил звезда Паразитов Чхве У Щик, выходит на телесервисе Netflix 4 апреля 2020 года.

Фильм Время охоты вместо 28 февраля перенесли на апрель из-за коронавирусной инфекции.

События Время охоты разворачивается в Корее в будущем. Страна снова охвачена финансовым кризисом и превратилась в криминальные трущобы. О процветании люди уже давно забыли, и просто стараются выжить. На фоне этого, четверо молодых парней решают осуществить налет на подпольное казино. Однако последствий данной дерзости героям не избежать - грабить преступников - не самая лучшая идея.

Время Охоты 2020 - актеры и роли

Чхве У Щик

Ли Джэ Хун

Пак Чон Мин

Ан Джэ Хон

Пак Хэ Су

Известные не только в Корее, но и во всем мире.

Время Охоты 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Поставил картину Юн Сон Хен, для которого это вторая работа после его дебютной картины о школьном насилии Холодная ночь, удостоенной в 2010 году приза кинофестиваля в Пусане в номинации Лучший фильм. Главные роли там также играли Ли Джэ Хун и Пак Чон Мин.

Ранее сообщалось, что фильм Плохие парни навсегда 2020 выходят онлайн на канале Universal ранее запланированного из-за коронавируса.

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