Время Охоты 2020 выходит онлайн - когда смотреть фильм в инетернете

Корейский фильм Время охоты из-за коронавируса досрочно выходит онлайн - на телесервисе Netflix.
Фильм Время Охоты 2020, в котором одну из главных ролей в которой исполнил звезда Паразитов Чхве У Щик, выходит на телесервисе Netflix 4 апреля 2020 года.
Фильм Время охоты вместо 28 февраля перенесли на апрель из-за коронавирусной инфекции.
События Время охоты разворачивается в Корее в будущем. Страна снова охвачена финансовым кризисом и превратилась в криминальные трущобы. О процветании люди уже давно забыли, и просто стараются выжить. На фоне этого, четверо молодых парней решают осуществить налет на подпольное казино. Однако последствий данной дерзости героям не избежать - грабить преступников - не самая лучшая идея.
Время Охоты 2020 - актеры и роли
- Чхве У Щик
- Ли Джэ Хун
- Пак Чон Мин
- Ан Джэ Хон
- Пак Хэ Су
Известные не только в Корее, но и во всем мире.
Время Охоты 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Поставил картину Юн Сон Хен, для которого это вторая работа после его дебютной картины о школьном насилии Холодная ночь, удостоенной в 2010 году приза кинофестиваля в Пусане в номинации Лучший фильм. Главные роли там также играли Ли Джэ Хун и Пак Чон Мин.
Ранее сообщалось, что фильм Плохие парни навсегда 2020 выходят онлайн на канале Universal ранее запланированного из-за коронавируса.
Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия, когда онлайн появятся сразу несколько популярных новых фильмов.
До этого стало известно, что Соник 2020 выйдет онлайн на новой платформе Universal.