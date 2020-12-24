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Создатель Безславних кріпаків Роман Перфильев о трудностях съемок и обратном измерении фильма

24 декабря 2020, 16:45

В Украине состоялась премьера фильма Безславні кріпаки о неординарном взгляде на Тараса Шевченко. Создатель фильма Роман Перфильев раскрыл нам несколько тайн в небольшом интервью.

Бесславные крепостные 2020
Безславні кріпаки 2020 / пресс-служба

В Украине с 24 декабря официально вышел фильм Безславні кріпаки. Режиссер Роман Перфильев предлагает в нем взглянуть на миссию и борьбу украинского поэта и героя под другим углом, и подумать "а что если?..", или "почему бы и нет?...".

Госкино выделило на съемки проекта около миллиона долларов, и для них звали экспертов для постановок многих сцен.

Критики разделились на два лагеря - кто-то считает фильм шедевром, а кто-то не понял - в чем суть. Роман Перфильев ответил на несколько вопросов специально для издания Главред.

Прежде всего бросается в глаза смена названия – от Тарас Шевченко: перший самурай до Безславних кріпаків. Действительно ли Вы вдохновлялись мотивами творчества Тарантино?

- Мы живем в мире оммажей, отсылок и пасхалок. Любое кинополотно-калейдоскоп эстетических предпочтений автора, накопленных за годы творческих размышлений. Кто-то думает, что я вдохновлялся Тарантино, кто-то видит уши Куросавы, Серджио Леоне и братьев Коэнов... кто-то видит, как торчат носы Роберта Родригеса и Гая Риччи, а фанаты эксплуатационного кино чувствуют влияние гонгконской студии Shaw Brothers, которая декадами производила ленты типа "Ниндзя против Шаолиня", или "Летающая гильотина".Читайте также"Моя жизнь все теснее переплетается со сценой": Максим Девизоров сделал откровенное признание Когда Квентин Тарантино пишет сценарий, он точно знает из какого именно фильма заимствует сцену для своего фильма. Когда я писал "Бесславных крепостных", то думал только о сетапе травм своих персонажей, их цели и мотивации, создавал ситуации в которых они действовали соответственно их характерам. Я и сам бы хотел иметь субъективный ответ на вопрос, чем именно я вдохновлялся. Большое количество просмотренных фильмов, форму которых я уже не помню, прячутся в глубине моего подсознания, где вероятно смешиваются в различные креативные коктейли.

Роман Перфильев
Роман Перфильев / пресс-служба

Для воссоздания сразу нескольких культур в прошлом, обращались ли вы к историкам или другим экспертам?

- Да, не смотря на то, что жанр фильма позволял много условностей, мы привлекали эксперта по японской культуре, что на этапе разработки фильма, педантично следил за достоверностью японских костюмов и оружия. Также он присутствовал на площадке, во время всего съемочного периода. Все костюмы создали гениальные художники Наталья Степанеева и Андрей Яремий, с которыми нам удалось найти баланс между стилистикой Дикого Запада и украинской культурой тех времен.

Большое количество просмотренных фильмов, форму которых я уже не помню, прячутся в глубине моего подсознания, где вероятно смешиваются в различные креативные коктейли.

- Трудно было подобрать актеров, в частности на роль Тараса Шевченко?

- Когда я пришел со сценарием к продюсерам ленты Юрию и Дмитрию Минзяновым, сразу предложил пригласить на роль Тараса Григорьевича Романа Луцкого, который кроме того, что невероятно талантливый актер, да еще и похож на молодого Шевченко. Ища других персонажей, я решил идти от актера, пытался разглядеть типажи и органику, что уже были нарисованы в моей фантазии. Процесс кастинга, мне был интересен.

Бесславные крепостные 2020
Безславні кріпаки 2020 - дата выхода / пресс-служба

Почему вы выбрали именно Тараса Шевченко, а не любого другого деятеля искусств, например, Ивана Франко?

- Хотел, чтобы о фильме говорили как можно больше людей... чтобы он завизжал и встал на рельсы самопиара. Тарас Шевченко самый известный из всех украинских гениев, поэтому я сделал ставку именно на него.

- В фильме должно быть много экшн-сцен в необычном антураже. Что было труднее всего снимать?

- Именно экшн был самым сложным. Одну из таких сцен - драку Шевченко против гейши в хлеву, мы снимали в условиях нехватки воздуха из-за массивных слоев пыли, которые летали в воздухе более восьми часов. В то время, когда съемочная группа уже надела респираторные маски и защитные очки, актеры продолжали работать еще очень долгое время.

Бесславные крепостные 2020
Безславні кріпаки 2020 / пресс-служба

Насколько трудно было получить поддержку от Фонда на съемки? Чувствуется ли, что у государства меняется отношение к производству собственного кино?

- Когда в первый тур государственного конкурса подается более 200 проектов, трудно бороться, ведь очевидно, что конкуренция серьезная. Во втором туре ты должен интересно презентовать проект, чтобы убедить экспертов в его художественной ценности и актуальности. В нас поверили, и я благодарен людям которые поддержали мой сценарий. Государство имеет четкое разграничение между авторским, документальным и широкозрительским кино, у каждого из этих направлений есть свои победы и разочарования. Государство понимает, что путь дальнейшего финансирования киноотрасли должен усовершенствовать художественные вкусы украинских художников.Читайте такжеО, не журися за тіло - рецензия на мультфильм Душа

Режиссер подчеркнул, что всегда работает сам, но в будущем не исключает возможности партнерства. Кроме он сообщил, что пока проект Страшная месть (по произведению Н. Гоголя) пока еще не взят в разработку, но у него есть еще очень много идей.

"Сценарии к своим фильмам я всегда писал самостоятельно. Хотелось бы поработать с драматургом, у которого есть свежая и провокационная концепция, которая заинтригует зрителя. И чтобы основной конфликт был достаточно объемным для истории на три акта.Страшная месть не готовится, сценарий пока лежит в столе. Есть много новых идей, которые я хотел бы запустить в производство", - пояснил Роман Перфильев.

Безславні кріпаки - актеры и роли

  • Роман Луцкий - Тарас Шевченко
  • Сергей Стрельников - самурай
  • Екатерина Слюсарь - Мария
  • Яков Ткаченко - Богдан Чуба
  • Андрей Малинович - помещик

Безславні кріпаки 2020 трейлер смотреть на украинском языке:

Напомним, что фильм Безславні кріпаки вышел во всех кинотеатрах в Украине с 24 декабря 2020.

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