УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

Дмитрий Видоменко

журналист

30 сентября 2021, 13:30

В украинский прокат с 30 сентября вышел шпионский боевик "Не время умирать" - последний фильм, в котором роль агента 007 Джеймса Бонда играет Дэниэл Крейг.

Кадр из х/ф "Не время умирать" / Universal Pictures

После событий предыдущего фильма (007: Спектр, если кто забыл) Бонд (Дэниэл Крейг) таки уходит в отставку и наслаждается романом с прелестной блондинкой (Лей Сейду), которая лучится счастьем и сверкает щербинкой между передними зубами. Но вся логика и многолетние традиции боевиков (тем более - шпионских) говорит - не бывает у шпионов простого мещанского счастья. И вот появляется новый коварный злодей, который хочет уничтожить мир, и вот опять Бонда на каждом шагу ждут враги и предательства, и вот уже по всему громыхают бомбы, а пулеметы и автоматы заливаются очередями.

В киновузах XXIII, скажем, века, бондиану наверняка будут изучать как прелюбопытнейший феномен. Придумать франшизу которая исправно будет иметь успех у зрителя шесть десятков лет (а "Не время умирать" точно не станет ее финальным фильмом) - задача очень и очень сложная. Тут можно только поаплодировать семейству Брокколи, которое с ней справляется (Альбер Брокколи когда-то запустил бондиану фильмом "Доктор Но", а с 95-го ее курируют его дети - Барбара и Майкл Джей Уилсон). Притом что внешне тактика-то очень проста - нужно всего лишь правильно колебаться вместе с главной линией голливудского кино и тщательно отслеживать все тренды. Но вот придерживаться ее удается немногим - особенно так, чтобы фанаты серии и обычные зрители остались довольны.

Рами Малек в фильме "Не время умирать" / Universal Pictures

Вот так с 62 года Бонд постепенно превратился из альфа-самца-красавца (который пьет стаканами, хамски шутит и всех мало-мальски привлекательных девушек покрывает примерно как бык-осеменитель - коров) в побитого жизнью, приземленного и чувствительного (и даже романтичного мужчину с лицом Дэниэла Крейга. Которому надо отдать должное - он дал франшизе новое дыхание и поднял на новые высоты, но по "Не время умирать" заметно сразу, как он смертельно устал играть агента 007. И в целом фильм производит впечатление крайне старательно сделанного (по всем лекалам с методичками), но очень вымученного. Даже участие в сочинении сценария Фиби Уоллер-Бридж (актрисы и автора великолепного сериала "Дрянь) ситуации особо не спасает. Хотя сценаристам, скажем так, удалось более-менее удачно обыграть скандал с отравлением российскими шпионами бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Режиссеру же Кэри Фукунаге (который прославился первым сезоном "Настоящего детектива") шпионски-боевиковый жанр не особо удается - и фильм, стало быть, внимание искушенного зрителя не поразит особо мощными экшен-сценами.

Касаемо актерских работ - то они тут, в общем, на ровном среднем уровне. Сейду почти весь фильм играет мелодраму, Рами Малек играет стандартного бондовского злодея (разве что с чудесным именем Люцифер Сафин и с сильным креном в интровертность), Рейф Файнс морщит лоб и хмурит брови в роли начальника всея британской разведки М. Более-менее ярко на общем фоне выглядит Ана де Армас, но у нее и роль небольшая и выигрышная (девушка успевает и сексапилом посиять в роли агентки ЦРУ, и террористов покрушить - причем не снимая платья с вырезом до самого пояса). А вот Лашане Линч и вовсе досталась очень плоская роль как бы смелой черной бой-бабы, которая не выпускает автомата из рук - прямо как в каких-то дешевых боевиках 70-х для афроамериканцев.

Реклама
Леа Сейду и Дэниэл Крейг / Universal Pictures

Подытоживая - финальный фильм для Крейга в роли агента 007 похож финальные аккорды / ноты симфонии, сыгранной опытным оркестром в конце утомительного концертного сезона - все четко, профессионально, громогласно, но без огонька и явным желанием в новом сезоне сыграть что-то новое и интересное.

Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

viber
Джеймс Бонд Дэниел Крейг Рами Малек
Сейчас вы просматриваете новость «"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтингТоп-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Вакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 неделиВакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 недели Владельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имуществоВладельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имущество Украина проспала контракт Венгрии с ГазпромомУкраина проспала контракт Венгрии с Газпромом

Последние новости

13:43

"Не тот уже Брюссель": Кулеба призвал реально оценивать возможность Украины вступить в ЕС

13:30

"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

13:13

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд Видео

13:12

Лукашенко окончательно превратился в сторожевого пса Кремля мнение

13:08

Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

Реклама
13:00

Себестоимость газа отечественной добычи составляет 2,5 гривны за кубометр – эксперт

12:53

Оператор ГТС зарабатывает на несуществующей услуге балансировки рынка - эксперт

12:44

"Новая Холостячка?": певица Jerry Heil заинтриговала поклонников загадочным видео со съемок шоу

12:43

"Большая стройка" в 2022 году возведет масштабный хирургический комплекс в Северодонецке

12:37

Изменения для водителей с 1 октября: в МВД напомнили украинцам

12:22

Попала в больницу со 100% поражения легких: в Харькове жертвой COVID-19 стала роженица Видео

11:58

В Одессе подростки забросали камнями и жестоко избили самокатом случайного прохожего Видео

11:52

Одесский депутат предложил выдавать "паспорта неграждан" всем поклонникам РФ Видео

11:35

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

11:31

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

11:30

В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

11:19

"Слуги народа" пришли к Разумкову за подписными листами об отставке Видео

11:17

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

11:11

Гордон пообещал "больно ударить" адвоката Порошенко

10:59

"Битва за трусы": в Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда Видео

Реклама
10:08

Хотел просто утихомирить, но убил: подробности смертельной драки на АЗС в Киеве Видео

10:03

В Киеве пьяная парочка устроила жестокую драку на Крещатике Видео

09:59

"Нечем дышать": известная актриса возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото Фото

09:29

Университет Метинвест Политехника начнет работу в сентябре 2022 года: вуз получил лицензию МОН

09:09

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

09:07

"Создавала волнение": киевлянин проехал через полгорода, чтобы спилить букву "Т" со знака "Троещина" Видео

08:56

В Карпатах перевернулся автобус с туристами

08:50

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

08:30

Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав Видео

08:17

Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава Видео

07:50

Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

07:26

Прогноз погоды на октябрь: синоптик уточнил, где в Украине выпадет снег, а где будет тепло до ноября Видео

06:47

Штаты могут ввести санкции против Северного потока-2 в декабре – экс-посол США Видео

06:30

Морковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС мнение

05:30

Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

05:28

Нафтогаз "накручивает" наценку в 600%: эксперт рассказал, сколько должен стоить газ в Украине Видео

05:13

Мир будет уничтожен: офицер НАТО спрогнозировал, чем закончится война США с РФ или Китаем

04:09

"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев Видео

04:02

Приметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:50

Что съесть, чтобы предотвратить старение: продукты с полезными антиоксидантами

Реклама
03:36

Украине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан Видео

02:50

День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

02:41

Ученые обнаружили новые виды крупных хищных динозавров

02:40

День переводчика: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:11

Все дело в особом гене: ученые выяснили, почему некоторым людям COVID-19 не грозит

01:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

00:57

Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: Минздрав обнародовал данные Видео

29 сентября, среда
23:57

В Киеве прогремел мощный взрыв, люди сидят без света

23:50

Динамо разгромно проиграло Баварии в Лиге чемпионов Фото Видео

23:32

В Украине резко подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять