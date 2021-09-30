"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

Кадр из х/ф "Не время умирать" / Universal Pictures

После событий предыдущего фильма (007: Спектр, если кто забыл) Бонд (Дэниэл Крейг) таки уходит в отставку и наслаждается романом с прелестной блондинкой (Лей Сейду), которая лучится счастьем и сверкает щербинкой между передними зубами. Но вся логика и многолетние традиции боевиков (тем более - шпионских) говорит - не бывает у шпионов простого мещанского счастья. И вот появляется новый коварный злодей, который хочет уничтожить мир, и вот опять Бонда на каждом шагу ждут враги и предательства, и вот уже по всему громыхают бомбы, а пулеметы и автоматы заливаются очередями.

В киновузах XXIII, скажем, века, бондиану наверняка будут изучать как прелюбопытнейший феномен. Придумать франшизу которая исправно будет иметь успех у зрителя шесть десятков лет (а "Не время умирать" точно не станет ее финальным фильмом) - задача очень и очень сложная. Тут можно только поаплодировать семейству Брокколи, которое с ней справляется (Альбер Брокколи когда-то запустил бондиану фильмом "Доктор Но", а с 95-го ее курируют его дети - Барбара и Майкл Джей Уилсон). Притом что внешне тактика-то очень проста - нужно всего лишь правильно колебаться вместе с главной линией голливудского кино и тщательно отслеживать все тренды. Но вот придерживаться ее удается немногим - особенно так, чтобы фанаты серии и обычные зрители остались довольны.

Рами Малек в фильме "Не время умирать" / Universal Pictures

Вот так с 62 года Бонд постепенно превратился из альфа-самца-красавца (который пьет стаканами, хамски шутит и всех мало-мальски привлекательных девушек покрывает примерно как бык-осеменитель - коров) в побитого жизнью, приземленного и чувствительного (и даже романтичного мужчину с лицом Дэниэла Крейга. Которому надо отдать должное - он дал франшизе новое дыхание и поднял на новые высоты, но по "Не время умирать" заметно сразу, как он смертельно устал играть агента 007. И в целом фильм производит впечатление крайне старательно сделанного (по всем лекалам с методичками), но очень вымученного. Даже участие в сочинении сценария Фиби Уоллер-Бридж (актрисы и автора великолепного сериала "Дрянь) ситуации особо не спасает. Хотя сценаристам, скажем так, удалось более-менее удачно обыграть скандал с отравлением российскими шпионами бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Режиссеру же Кэри Фукунаге (который прославился первым сезоном "Настоящего детектива") шпионски-боевиковый жанр не особо удается - и фильм, стало быть, внимание искушенного зрителя не поразит особо мощными экшен-сценами.

Касаемо актерских работ - то они тут, в общем, на ровном среднем уровне. Сейду почти весь фильм играет мелодраму, Рами Малек играет стандартного бондовского злодея (разве что с чудесным именем Люцифер Сафин и с сильным креном в интровертность), Рейф Файнс морщит лоб и хмурит брови в роли начальника всея британской разведки М. Более-менее ярко на общем фоне выглядит Ана де Армас, но у нее и роль небольшая и выигрышная (девушка успевает и сексапилом посиять в роли агентки ЦРУ, и террористов покрушить - причем не снимая платья с вырезом до самого пояса). А вот Лашане Линч и вовсе досталась очень плоская роль как бы смелой черной бой-бабы, которая не выпускает автомата из рук - прямо как в каких-то дешевых боевиках 70-х для афроамериканцев.

Реклама

Леа Сейду и Дэниэл Крейг / Universal Pictures

Подытоживая - финальный фильм для Крейга в роли агента 007 похож финальные аккорды / ноты симфонии, сыгранной опытным оркестром в конце утомительного концертного сезона - все четко, профессионально, громогласно, но без огонька и явным желанием в новом сезоне сыграть что-то новое и интересное.

Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова