Перші Ластівки Zалежні: чем закончился 2 сезон - объяснение концовки

Перші ластівки 2 сезон - объяснение финала / Новый канал

В сериале Перші Ластівки главной интригой было кто же Друг. В 8 серии Перші Ластівки герои и полиция должны были узнать, кто такой Друг, и по сюжету обезвредить его. Все решили, что Друг - старший следователь Дмитрий, но все не так просто.

В чем была интрига сериала Перші ластівки Zалежні, при чем тут телеграм-канал "Щуряче лігво", и кто такой Друг - рассказываем в нашем материале.

Если вы не хотите узнать спойлеры сериала, не посмотрев его, рекомендуем не читать дальше материал

В 8 серии раскрывается сразу несколько страшных тайн

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Перші ластівки 2 сезон / Новый канал

Старший следователь Дмитрий признался, что не убивал Ваню Кожуха - ему действительно кто-то подстроил самоубийство.

В то же время, в крови Вани нашли наркотики, так что тот, кто его убил - мог легко превратить все в инсценировано самоубийства.

Карина - администратор канала "Щуряче лігво". Она не любила самом деле Ваню, Карина, оказывается была влюблена в Еву.

Ваня ее также никогда не любил, только раскрыл ее "махинации" в университете, и использовал для своей схемы наркоторговли и насиловал.

Карина и Егор были связаны еще с интерната, они оба представителя ЛГБТ. За "Другом" стояли они.

Перші Ластівки Zалежні - список серий

Когда будет 3 сезон сериала-антологии Перші Ластівки - пока что неизвестно, но создатели уже предупреждали, что продолжение сериала будет зависеть от его рейтинга.

Ранее стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

Обзор всех серий первого и второго сезона сериала Перші ластівки можно читать на сайте Главред.