Перші Ластівки Zалежні: чем закончился 2 сезон - объяснение концовки

2 сезон сериале Перші Ластівки закончился, но не все поняли финал, и кто же "Друг" такой. Объясняем суть 8 серии и концовку сериала Перші Ластівки.
В сериале Перші Ластівки главной интригой было кто же Друг. В 8 серии Перші Ластівки герои и полиция должны были узнать, кто такой Друг, и по сюжету обезвредить его. Все решили, что Друг - старший следователь Дмитрий, но все не так просто.
В чем была интрига сериала Перші ластівки Zалежні, при чем тут телеграм-канал "Щуряче лігво", и кто такой Друг - рассказываем в нашем материале.
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В 8 серии раскрывается сразу несколько страшных тайн
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Старший следователь Дмитрий признался, что не убивал Ваню Кожуха - ему действительно кто-то подстроил самоубийство.
В то же время, в крови Вани нашли наркотики, так что тот, кто его убил - мог легко превратить все в инсценировано самоубийства.
Карина - администратор канала "Щуряче лігво". Она не любила самом деле Ваню, Карина, оказывается была влюблена в Еву.
Ваня ее также никогда не любил, только раскрыл ее "махинации" в университете, и использовал для своей схемы наркоторговли и насиловал.
Карина и Егор были связаны еще с интерната, они оба представителя ЛГБТ. За "Другом" стояли они.
Перші Ластівки Zалежні - список серий
- 1 серия - 14 декабря
- 2 серия - 14 декабря
- 3 серия - 15 декабря
- 4 серия - 15 декабря
- 5 серия - 16 декабря
- 6 серия - 16 декабря
- 7 серия - 17 декабря
- 8 серия - 17 декабря
Когда будет 3 сезон сериала-антологии Перші Ластівки - пока что неизвестно, но создатели уже предупреждали, что продолжение сериала будет зависеть от его рейтинга.
Ранее стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн
Обзор всех серий первого и второго сезона сериала Перші ластівки можно читать на сайте Главред.