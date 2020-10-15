В Netflix пропала часть сериалов после перехода на российскую версию

Netflix Россия / Pixabay

Телесервис Netflix запустил в России обновленный русскоязычный интерфейс, а такде открыл русскоязычный Ютуб и Твиттер. Теперь пользователи Netflix из России могут оплачивать пакеты в кровных рублях, и смотреть сериалы с русским переводом.

Однако, сразу после открытия русского варианта Netflix, пользователи сообщили, что из списков пропали популярные сериалы.

И если Принцесса Ши Ра, Принц Дракон и Вселенная Стивена пропали просто из-за политики России об ЛГБТ, то неожиданностью стали пропажа сериалов Dark, Breaking Bad и части серий Вольтрона ( и не только).Читайте также"Не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ

Кроме того, пользователи пожаловались, что перевод на российский язык оставляет желать лучшего - он весьма адаптированный, и для неискушенных в языках пользователей будет трудно найти сериалы.

Например, сериал "Как продавать наркотики онлайн (быстро)" неожиданно перевели как "Не пытайтесь это повторить".

К тому же и перевод падежей во фразах интерфейса наталкивает на мысль об использовании Гугл переводчика.

Netflix Россия - пакеты и стоимость

Базовый план за 599 рублей — один стрим в SD-разрешении (от 480p до 720p) и возможностью скачивать контент на одно устройство для офлайн-просмотра.

один стрим в SD-разрешении (от 480p до 720p) и возможностью скачивать контент на одно устройство для офлайн-просмотра. Стандартный план за 799 рублей — два стрима одновременно в 1080p и возможность скачивания контента на два устройства.

два стрима одновременно в 1080p и возможность скачивания контента на два устройства. Премиум план за 999 рублей — 4 стрима одновременно в 4K-разрешении и возможность скачивания контента на четыре устройства.

Зато в российский Netflix стали добавлять контент "родного" российского производства. В онлайн-кинотеатр уже начали добавлять российские фильмы и сериалы. Среди них, например, Легенда №17, Эпидемия, Мажор и Метод.

По информации представителей Netflix - "исчезание" сериалов - стандартная практика, пока их перевод еще не до конца завершен: "Наши пользователи, в том числе в России, всегда имеют доступ к полному каталогу на английском языке. Когда мы локализуем сервис на новом рынке, мы всегда обязательно предлагаем пользователям только тот контент, который представлен с дубляжем и/или субтитрами на языке данной страны. Пользователи всегда могут получить доступ к полному каталогу при переходе обратно на английский язык".