Учёные бьют тревогу: мрачный прогноз неминуемого глобального потепления

- Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти
- Удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°C уже невозможно
2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю климатических наблюдений — вероятно, вторым или третьим после рекордного 2024-го.
Согласно новому отчёту Всемирной метеорологической организации (ВМО), концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти, ускоряя процесс глобального потепления, пишет Daily Mail.
По данным специалистов, с января по август 2025 года средняя температура на планете была на 1,42°C выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850–1900 годы). Учёные признают, что удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°C теперь практически невозможно.
2024 год уже стал самым тёплым за всю историю наблюдений — тогда средняя температура превысила доиндустриальный уровень на 1,55°C. Более того, в течение последних 26 месяцев (за исключением февраля 2025-го) фиксировались температурные рекорды. Таким образом, три последних года стали самыми жаркими за 176 лет.
Исследователи отмечают, что климатические изменения происходят с пугающей стабильностью — процесс не замедляется. Для сравнения: в 1750 году, до начала промышленной революции, концентрация углекислого газа в атмосфере составляла около 278 частей на миллион, а сегодня она превышает 423 ppm, то есть выросла более чем на 50%.
Рост температуры уже вызывает серьёзные последствия: ускоренное таяние арктических и антарктических льдов, сокращение ледников, повышение уровня моря и учащение экстремальных погодных явлений.
По оценкам климатологов, за год в результате таяния ледников в океаны попало около 450 гигатонн воды, что привело к увеличению уровня Мирового океана на 1,2 миллиметра.
Изменение климата уже проявляется по всему миру:
- разрушительные наводнения обрушились на Африку и Азию;
- мощные лесные пожары охватили Европу и Северную Америку;
- аномальная жара наблюдается почти на всех континентах.
Изменение климата: предупреждение ученых
В Украине фиксируется повышение средних температур: зимы становятся теплее, а засухи — всё более частыми. Главная причина таких изменений — глобальное потепление, вызванное накоплением парниковых газов в атмосфере. Среди них особенно выделяется углекислый газ (CO₂), который образуется при сжигании ископаемого топлива, вырубке лесов и промышленной деятельности.
Эти газы создают так называемый парниковый эффект: тепло, поступающее от Солнца, задерживается в атмосфере и не покидает планету, что постепенно ведёт к повышению температуры на Земле.
Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".
