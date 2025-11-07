Укр
Учёные бьют тревогу: мрачный прогноз неминуемого глобального потепления

Алексей Тесля
7 ноября 2025, 03:45
Исследователи отмечают, что климатические изменения происходят с пугающей стабильностью.
Ученые констатируют глобальное потепление

2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю климатических наблюдений — вероятно, вторым или третьим после рекордного 2024-го.

Согласно новому отчёту Всемирной метеорологической организации (ВМО), концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти, ускоряя процесс глобального потепления, пишет Daily Mail.

По данным специалистов, с января по август 2025 года средняя температура на планете была на 1,42°C выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850–1900 годы). Учёные признают, что удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°C теперь практически невозможно.

2024 год уже стал самым тёплым за всю историю наблюдений — тогда средняя температура превысила доиндустриальный уровень на 1,55°C. Более того, в течение последних 26 месяцев (за исключением февраля 2025-го) фиксировались температурные рекорды. Таким образом, три последних года стали самыми жаркими за 176 лет.

Исследователи отмечают, что климатические изменения происходят с пугающей стабильностью — процесс не замедляется. Для сравнения: в 1750 году, до начала промышленной революции, концентрация углекислого газа в атмосфере составляла около 278 частей на миллион, а сегодня она превышает 423 ppm, то есть выросла более чем на 50%.

Рост температуры уже вызывает серьёзные последствия: ускоренное таяние арктических и антарктических льдов, сокращение ледников, повышение уровня моря и учащение экстремальных погодных явлений.

По оценкам климатологов, за год в результате таяния ледников в океаны попало около 450 гигатонн воды, что привело к увеличению уровня Мирового океана на 1,2 миллиметра.

Изменение климата уже проявляется по всему миру:

  • разрушительные наводнения обрушились на Африку и Азию;
  • мощные лесные пожары охватили Европу и Северную Америку;
  • аномальная жара наблюдается почти на всех континентах.

Изменение климата: предупреждение ученых

В Украине фиксируется повышение средних температур: зимы становятся теплее, а засухи — всё более частыми. Главная причина таких изменений — глобальное потепление, вызванное накоплением парниковых газов в атмосфере. Среди них особенно выделяется углекислый газ (CO₂), который образуется при сжигании ископаемого топлива, вырубке лесов и промышленной деятельности.

Эти газы создают так называемый парниковый эффект: тепло, поступающее от Солнца, задерживается в атмосфере и не покидает планету, что постепенно ведёт к повышению температуры на Земле.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

