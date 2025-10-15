Угроза крупнейшего землетрясения: ученые назвали место вероятной катастрофы

Вы узнаете:
- Северная Америка может столкнуться с катастрофическим землетрясением
- Тектоническая плита проходит вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния
Исследователи предупреждают, что Северная Америка может столкнуться с катастрофическим землетрясением — если сейсмическая активность в зоне субдукции Каскадия усилится и вызовет удар по разлому Сан-Андреас.
Как пишет The New York Times со ссылкой на научные данные, зоны Сан-Андреас и Каскадия пересекаются в районе мыса Мендосино — самой западной точки Калифорнии, около 300 км к северу от Сан-Франциско. Каскадия тянется на север, а Сан-Андреас — вправо на юг.
Тектоническая плита Хуан‑де‑Фука проходит вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния. Между ней и Североамериканской плитой возникает сильное внутреннее напряжение, которое может провоцировать трещины в слабых местах. Учёные подчеркивают, что именно это напряжение может запустить разломные процессы.
Крис Голдфингер, профессор Университета штата Орегон, заявил, что землетрясение в зоне Каскадии может стать крупнейшим в истории Северной Америки. А если в это же время "сработает" Сан-Андреас — последствия будут ещё разрушительнее.
Исследования показывают перекрёстную активность: сильные толчки в Каскадии часто сопровождались аналогичными событиями в зоне Сан-Андреас. По мнению Голдфингера, за последние 2500 лет из восьми крупных землетрясений в Каскадии — все вызывали "ответные" толчки и в Сан-Андреасе.
Невероятное открытие ученых: что известно
Международная команда исследователей обнаружила признаки возможного формирования новой зоны субдукции в Атлантическом океане неподалёку от побережья Португалии — открытия, которое может ознаменовать начало нового этапа в тектонической эволюции Земли.
Субдукция — один из наиболее интенсивных и разрушительных геодинамических процессов, при котором одна тектоническая плита уходит под другую, вызывая масштабные землетрясения, извержения вулканов и изменение очертаний континентов.
Ранее сообщалось, что на дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу". После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".
Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.
Больше новостей:
- Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках
- Сколько шагов в день нужно ходить для здоровья: ученые назвали новое количество
- Большинство будут удивлены: какие изобретения ученые СССР нагло украли у Запада
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред