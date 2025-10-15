Угроза крупнейшего землетрясения: ученые назвали место вероятной катастрофы

Землетрясение в зоне Каскадии может стать крупнейшим в истории Северной Америки.

https://glavred.info/nauka/ugroza-krupneyshego-zemletryaseniya-uchenye-nazvali-mesto-veroyatnoy-katastrofy-10706426.html Ссылка скопирована

Прогноз катастрофического землетрясения / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Северная Америка может столкнуться с катастрофическим землетрясением

Тектоническая плита проходит вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния

Исследователи предупреждают, что Северная Америка может столкнуться с катастрофическим землетрясением — если сейсмическая активность в зоне субдукции Каскадия усилится и вызовет удар по разлому Сан-Андреас.

Как пишет The New York Times со ссылкой на научные данные, зоны Сан-Андреас и Каскадия пересекаются в районе мыса Мендосино — самой западной точки Калифорнии, около 300 км к северу от Сан-Франциско. Каскадия тянется на север, а Сан-Андреас — вправо на юг.

видео дня

Тектоническая плита Хуан‑де‑Фука проходит вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния. Между ней и Североамериканской плитой возникает сильное внутреннее напряжение, которое может провоцировать трещины в слабых местах. Учёные подчеркивают, что именно это напряжение может запустить разломные процессы.

Крис Голдфингер, профессор Университета штата Орегон, заявил, что землетрясение в зоне Каскадии может стать крупнейшим в истории Северной Америки. А если в это же время "сработает" Сан-Андреас — последствия будут ещё разрушительнее.

Исследования показывают перекрёстную активность: сильные толчки в Каскадии часто сопровождались аналогичными событиями в зоне Сан-Андреас. По мнению Голдфингера, за последние 2500 лет из восьми крупных землетрясений в Каскадии — все вызывали "ответные" толчки и в Сан-Андреасе.

Невероятное открытие ученых: что известно

Международная команда исследователей обнаружила признаки возможного формирования новой зоны субдукции в Атлантическом океане неподалёку от побережья Португалии — открытия, которое может ознаменовать начало нового этапа в тектонической эволюции Земли.

Субдукция — один из наиболее интенсивных и разрушительных геодинамических процессов, при котором одна тектоническая плита уходит под другую, вызывая масштабные землетрясения, извержения вулканов и изменение очертаний континентов.

Ранее сообщалось, что на дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу". После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Больше новостей:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред