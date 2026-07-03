Мужчина подобрал картину на улице: цена рисунка его ошеломила

Мужчина подобрал картину, приняв ее за ненужную вещь. Позже оказалось, что это оригинал Хоакина Сорольи стоимостью 150 тысяч евро.

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Картину случайно оставили на улице / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, wikipedia

Вы узнаете:

Как шедевр стоимостью 150 тысяч евро оказался на улице

Как искусственный интеллект раскрыл ценность находки

Как честный поступок помог вернуть бесценный для семьи шедевр

Небольшая картина знаменитого испанского художника Хоакина Сорольи стоимостью около 150 тысяч евро едва не исчезла навсегда после того, как владельцы случайно оставили ее на улице в Севилье.

Неожиданным спасителем произведения искусства стал мужчина, которого привлекла вовсе не живопись, а роскошная позолоченная рама. Об этом пишет The Guardian.

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57-летний Андрес Уртадо заметил картину во время прогулки с семьей и решил, что кто-то просто выбросил старую вещь.

"Сначала я подумал: ну вот, опять кто-то избавился от хлама. Мы забрали ее только из-за рамы, а не из-за самой картины", - вспоминает он.

Уже дома мужчина решил проверить находку с помощью искусственного интеллекта, а затем связался с аукционным домом, где подтвердили, что перед ним оригинальная работа Хоакина Сорольи.

Как владельцы потеряли ценную картину

Как выяснилось, семья из Севильи много лет владела картиной и регулярно брала ее с собой во время поездок. Перед выездом на пляж хозяева прислонили полотно к стене возле автомобиля, но в спешке забыли погрузить его в багажник.

Андрес Уртадо демонстрирует картину испанского художника Хоакина Сорольи / Фото: EPA

Когда владельцы вернулись, картины уже не было.

"Мы были в шоке, просто не могли поверить, что оставили ее там", - рассказали они. Семья разместила объявления с просьбой помочь найти произведение, подчеркнув его огромную сентиментальную ценность, однако намеренно не раскрывала имя автора и рыночную стоимость полотна.

Искусственный интеллект помог раскрыть тайну

После того как искусственный интеллект предположил, что найденная работа принадлежит кисти Сорольи, Уртадо начал искать дополнительную информацию.

"Я не поверил сразу, подумал, что это ошибка", - признался он. Мужчина отправил фотографии экспертам аукционного дома, которые практически сразу подтвердили подлинность картины.

Вскоре он увидел новости о якобы похищенном произведении искусства и сразу связался с полицией.

"Я сказал им, что ничего не крал, просто нашел картину на улице", - объяснил он. После проверки правоохранители вернули полотно законным владельцам.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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