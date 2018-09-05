Уголовное дело по Захарченко нельзя закрывать

Александр Захарченко / ДАН

Все никак не могу переварить заявление генпрокурора Луценко о том, что уголовное дело по Захарченко теперь будет закрыто. Честно говоря, непонятно, почему он до сих пор вообще не осужден? Что, за четыре года войны тяжело было доказать его причастность к террористической организации, госизмену и так далее? Плотницкого тоже никак не осудят наши справедливые и смелые судьи, но по нему дело хотя бы передали в суд.

На мой взгляд, ни в коем случае нельзя закрывать дело против Захарченко. Более того, нужно еще и открыть дело по факту его убийства, как это сделала Москва. Все-таки его убили на украинской территории и он де-юре оставался украинским гражданином.

Читайте такжеВ убийстве Захарченко боевики заподозрили двух стариковА закрывать дело о его преступлениях против Украины и украинцев можно только тогда, когда будет законно установлен факт смерти подозреваемого. Мало ли кто был в закрытом гробу, который закопали в Донецке. То есть нужно вернуть Донецк, эксгумировать тело, провести экспертизу ДНК, а потом уже закрывать против Захарченко уголовное дело. Если мы будем закрывать дела на основе информации в СМИ, то… вспомните "убийство" Бабченко.

Я не думаю, что на самом деле Захарченко жив, но жив он или нет – мы можем сейчас только предполагать. А предположений для юридических решений недостаточно. Ну и главное – для истории и украинского будущего Донбасса важно, чтобы преступник был осужден! Чтобы его преступления были доказаны и показаны всем, особенно будущим поколениям. Иначе в будущем нас ждет героизация преступника и у нас даже не будет законных оснований для уничтожения его памятников, которых сейчас наверняка понаставят на Донбассе.