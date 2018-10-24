Путин объявил Украине новую войну

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в отношении Украины, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против отдельных граждан и юридических лиц Российской Федерации. Перечень украинских юридических и физических лиц, в отношении которых будут введены санкции Москвой, а также характер санкций должно будет определить российское правительство.

В арсенале у Кремля остается еще немало экономических рычагов давления на Украину, даже несмотря на "торговые войны", которые он вел против нашей страны до российской агрессии, а также антиукраинские санкции, которые вводились с 2014 года.

Читайте такжеУ Путина реально поехала "крыша"Первое, с чем могут быть связаны новые санкции России – это газ. Неспроста Путин издал этот указ перед зимой. В частности, сейчас Россия в контрактах на поставку газа в европейские страны (речь идет о Словакии, Венгрии, Чехии, Польше) может постараться закрепить такой момент, что этот российский газ не может реэкспортироваться в Украину. Таким образом, Украине попросту будет негде брать газ зимой.

Это будет очень серьезный рычаг давления на Украину, потому что наши газохранилища заполнены недостаточно, чтобы выдержать зиму. "Нефтегаз" не показывает реальную структуру наполненности газохранилищ: сколько буферного газа, сколько технологического газа, который используется станциями перекачки газа для поддержания давления, сколько газа для потребления.

Второе – Россия может серьезнейшим образом повлиять на транзит газа через Украину. Обычно модель действует таким образом, что газ идет через из России, и такое же количество газа компенсируется в европейские страны из наших газохранилищ, поскольку одновременно нельзя направлять газ через нашу систему и для потребления, и для транзита. Обычно в весенне-летний период газ накапливается в газохранилищах, а потом он идет как компенсация за газ, который прокачивается зимой-осенью из России, а газ в хранилищах идет в таком же объеме в европейские страны. Теперь такая модель может перестать работать.

По сути, нас может ждать мощнейшая зимняя "газовая война", как была во времена Ющенко и Тимошенко. Это тоже серьезнейший рычаг давления на Украину в руках России.

Читайте такжеЭрик Найман: Украинские элиты ведут Украину, как "Титаник", к дефолтуТретий – как известно, из России в Украину поступает нефть. Основная масса нефтепродуктов, которые используются в Украине, идут из России в Беларусь, на белорусские нефтезаводы, а потом закупаются Украиной. Я думаю, сейчас Путин может запретить Лукашенко осуществлять реэкспорт нефтепродуктов в Украину. И тогда Украина останется без нефтепродуктов. А это, надо признать, самые дешевые нефтепродукты. Не будет бензина и всего остального… Даже не хочется представлять, что это будет!

Четвертый – Россия может полностью заблокировать все транзитные перевозки грузов Украины через Россию в Азию, Китай и так далее.

Пятый – как известно, украинская банковская система очень привязана к российским денежным финансовым инструментам. Так, например, до сих пор рубль напрямую котируется к гривне. К сожалению, у нас до сих пор так ничего и не предприняли, чтобы разъединить денежные системы России и Украины. Потому тут тоже нас может ждать один из серьезных ударов.

Шестой – между Россией и Украиной большой товарооборот. В Россию продолжает продаваться продукция украинского машиностроения и не только. Эти потоки товаров сейчас, скорее всего, будут разорваны.

Следует отметить, что сейчас очень большой импорт из России в Украину. Он существенно вырос за годы правления Порошенко и Гройсмана.

Седьмой – в указе Путина говорится, что будут введены санкции против конкретных физических лиц. Потому можно ожидать, что в России вскоре будет опубликован целый список лиц, руководителей бизнесов и так далее, которые имели серьезные связи с Россией, и сейчас их начнут ущемлять. Таким образом их будут стимулировать к тому, чтобы они как можно быстрее начали оказывать поддержку силам, которые выступают против второго избрания Порошенко, иначе они будут терять свой бизнес в разных сферах.

Кроме того, есть вещи, которые не лежат на поверхности и которые широкой общественности пока не известны. Но думаю, в ближайшее время мы все это увидим. Так, есть сферы, для нас не известные – это участие украинского бизнеса вместе с российским бизнесом в международных проектах. По этому сотрудничеству будет нанесен серьезный удар. И, конечно же, можно ожидать большого удара по украинскому бизнесу в Беларуси, Казахстане, в странах Евразийского экономического союза.

К тому же, наверняка для многих бизнесменов, руководителей банков и других будут введены запреты на въезд в Россию. Также это однозначно коснется и тех трех миллионов украинцев, которые продолжают работать в России.

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Первый удар вполне может быть нанесен Россией в МВФ. Россия имеет достаточно большой пакет в МВФ и Мировом банке, плюс она контролирует пакеты развивающихся стран, которые свои пакеты передали ей в управление. И, естественно, она сейчас поднимет вопрос о том, что программа сотрудничества МВФ и Украины, которая на днях была одобрена, не может осуществиться, и деньги Фонда не могут поступить в Украину по причине того, что в Украине началась предвыборная кампания. В документах МВФ есть норма, которая предусматривает, что в год избирательных кампаний МВФ странам денег не дает. Поэтому, скорее всего, в 2019 году, а также, вероятно, и в 2018 году, никаких денег от МВФ не будет.

Однако в таком случае Украину будет ждать крах всей финансовой системы. И если нынешний президент и правительство будут у власти, придется объявлять технический дефолт и вводить в управление нашими банками и нашим финансовым сектором МВФ.

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Не знаю, какие еще перечислять последствия возможных российских санкций против Украины, если уже эти вышеназванные будут означать полнейший крах Украины. Необходимость выезда украинских "остарбайтеров" из России, закрытие последних банков, прекращение любых финансовых и кредитных операций, прекращение поставок нефти и газа через Украину (думаю, в 2019 году они фактически прекратят транзит), введение запрета для Беларуси на любые поставки через территорию Беларуси украинских грузов, а также на ведение любых видов деятельности, перекрытие железной дороги и авиасообщения, использование портов, полная блокировка торговых портов Азовского моря… Думаю, Украину ждет целый "букет" санкций от России.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для "Главреда"