Появился полный текст указа Путина о санкциях против Украины

Путин поставил своб подпись на документе / Reuters

Обнародован полный текст указа российского президента Владимира Путина о санкциях против Кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе говорится, что санкции накладываются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

При этом определять список попавших под санкции, и сами санкции будет российское правительство.

В частности, президент России постановил:

"1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

2. Правительству Российской Федерации:

а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;

б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" пункта 2 настоящего Указа;

в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

Ранее сообщалось, что в управлении по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - заявил он.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.