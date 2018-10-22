Появился полный текст указа Путина о санкциях против Украины

Определять характер санкций и список санкционированных будет российское правительство.
Обнародован полный текст указа российского президента Владимира Путина о санкциях против Кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
В документе говорится, что санкции накладываются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
При этом определять список попавших под санкции, и сами санкции будет российское правительство.
В частности, президент России постановил:
"1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.
2. Правительству Российской Федерации:
а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;
б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" пункта 2 настоящего Указа;
в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.
Ранее сообщалось, что в управлении по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.
В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.
"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - заявил он.
Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.