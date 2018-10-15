В Администрации Путина создан департамент по сотрудничеству с Украиной

Помощник президента РФ Владислав Сурков / aksakal.info

В управлении по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает РИА Новости.

"Произошла реорганизация управления президента, которое курирует (помощник президента) Владислав Сурков. По инициативе самого Суркова... В управлении по приграничному сотрудничеству, которое курирует Сурков, появился новый департамент по сотрудничеству с Украиной", - цитирует агентство Чеснакова.

Он отметил, что это сотрудничество "вряд ли сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле".

"Это еще одно подтверждение того, что Украина остается в ведении Суркова", - заключил Чеснаков.

Накануне стало известно, что курированием отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" займется замглавы Администрации президента РФ Алексей Филатов.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - заявил он.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

Договор был подписан бывшими президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. В 1998 году его ратифицировали Верховная Рада и Госдума, документ вступил в силу 1 апреля 1999 года. Соглашение было заключено на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией на тот же срок (было продлено в 2008-м).