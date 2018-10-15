СМИ узнали, чем займется новый куратор Путина по Донбассу

Владислав Сурков и Владимир Путин

Накануне стало известно, что курированием отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" займется замглавы Администрации президента РФ Алексей Филатов.

Как сообщило в понедельник, 15 октября, РИА Новости, чиновник начал работу в новом управлении в структуре АП РФ по приграничному сотрудничеству с Донбассом.

В частности, он займется гуманитарным и политическим взаимодействием с "властями" "республик".

"До этого он курировал отношения с Южной Осетией, хорошо справлялся с работой и теперь пошел на повышение", - рассказал российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В открытых источниках информации об Алексее Филатове практически нет. До нового назначения он несколько лет занимал пост главного советника управления АП РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также частично признанными республиками Абхазия и Южная Осетия (ЮО).

В последней Алексей Филатов коммуницировал с местной "властью", занимался вопросами президентских выборов в 2017 году, а также курировал гуманитарные вопросы. Кроме того, Филатов сопровождал советника президента РФ Владислава Суркова во время его визитов в ЮО.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности спецслужбы к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Позже в СБУ сообщили о наличии аудиозаписи, свидетельствующей о причастности нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина к "окончательному решению проблемы Захарченко".

"Сотрудники Службы безопасности получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности "главы ДНР" Александра Захарченко так называемым головой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным", - сообщали в пресс-центре спецслужбы.