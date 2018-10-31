Польша готовится к развалу Евросоюза

Польша готовится к распаду ЕС

Польша неожиданно стала поднимать вопрос о выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Цена вопроса, по мнению Варшавы, составляет не менее 450-500 млрд долл! Требования поляков звучат так настойчиво, что Ангела Меркель решила лично приехать в Варшаву, чтобы обсудить вопрос, который по мнению Берлина был окончательно закрыт еще в 1953 году.

В чем причина? Почему Польша, спустя 73 года после окончания войны, стала настойчиво педалировать вопрос о выплате Германией сумасшедшей суммы репараций?

Читайте такжеКак Польша мстит УкраинеОтвет на поверхности - Польша готовиться к распаду Европейского Союза. Или как минимум к его преобразованию, как говорит Меркель, в "Европу двух скоростей". В этой модели Польше уготована роль "второй скорости", потому что Польша категорически отказывается входить в зону евро и отказывается подчиняться Брюсселю по вопросам гуманитарной политики. "Европа двух скоростей" - это мягкий развод старой Европы - Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Австрии - с южными и восточно-европейскими братьями по ЕС. А при разводе бывшие родственники всегда начинают подсчитывать кто кому сколько должен.

Руководство Польши прекрасно понимает, что в нынешнем виде ЕС уже не жилец.

Новый финансовый кризис, который готов разразиться в ближайшие пару лет, не оставит от европейской солидарности камня на камне.

У ЕС уже нет никаких инструментов, чтобы хоть как то облегчить новый наступающий долговой кризис. Ставку ЕЦБ опускать уже некуда, так как она и так на нуле! Программу выкупа суверенных облигаций ЕЦБ завершает в этом декабре, потому что его баланс уже переполнен долгами. Старая Европа во главе с Германией кое как сможет пережить кризис, но южане - Италия, Испания, Португалия и Греция - объявят дефолт и выйдут из зоны евро. ЕС начнет распадаться и на повестку дня станет вопрос о том кто, кому и сколько должен.

Когда англичане проголосовали за Brexit, они совершенно не думали, что Германия мягко попросит их заплатить 100 млрд евро, которые Англия получила от европейских щедрот. Никто не забыт и ничто не забыто! А Польша, по самым скромным подсчетам, получила от ЕС не менее 100 млрд евро помощи, которую когда-то все равно придется отдавать.

Читайте такжеЕС вступил в стадию импотенцииА отдавать не хочется! Ну, а раз не хочется, то почему бы не выкатить встречные требования Германии на 500 млрд долл! Тем более, когда за твой спиной стоят США, готовые вывести свои войска из Германии и разместить их в Польше.

Проблема, однако, в том, что шляхтичи, как обычно, не знают меры и не понимают ,где и когда надо остановиться. Поэтому, скорее всего, снова напросятся на неприятности: AFD в Германии стремительно набирает популярности и скоро такие милые политкорректные старушки как Меркель уже перестанут приезжать в Варшаву. Вместо них приедут ребята с отличной военной выправкой, бритым затылком и непроницаемым выражением лица.

История, как известно, имеет обыкновение повторятся, если ее уроки не усваиваются.