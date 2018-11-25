Россия атаковала Украину в Азовском море

Успокойтесь. Ничего на началось. Войны не будет. Будет очередной позор. Да, и отзовите вы эти "бронекатера", которые вышли к Керченскому мосту из Бердянска "для подкрепления", пока их тоже не захватили.

Ах, как всё весело начиналось! Залихватски прорваться к мосту, попасть под таранный удар, и победно заявить, что экипаж нашего буксира не пострадал, а вот, дескать, российский корабль, у которого водоизмещение в 80 раз больше, "борется за живучесть". Потом, когда фарватер перегородили сухогрузом, победно отрапортовать, что наша "военно-морская группа успешно выполнила задание и возвращается домой в Одессу". Мол, на новые санкции против России и заявление ООН мы наскребли...

Читайте такжеЧто атакой в Азовском море Путин показал ПорошенкоОтскребли вы! Отгребли. Придурки. Как сдали Крым, и как сдали пол-Донбасса, так и сдадите всю Украину без единого выстрела со своим шоколадным говнокомандующим.

Военное положение они хотят объявить. Не состояние войны. Не разрыв отношений с агрессором. А военное положение, которое даст Петру Порошенко диктаторские полномочия. Сделает Муженко вторым человеком в иерархии власти.

Это правильно. Отменить выборы, запретить проведение уличных акций, ограничить политическую активность, ввести цензуру, взять под контроль все СМИ, заткнуть рот критикам, посадить неугодных. Только так можно победить Россию в войне.

Что-то мне кажется, что события возле Керченского моста были не провокацией России против Украины, а провокацией власти против украинского народа. Хотя на первый взгляд всё происходящее казалось просто бездарно спланированной операцией, и очередным проявлением трусости. Ан, нет...

Гуртуймось навколо влади, а то Путін нападе!