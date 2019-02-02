После победы на выборах Порошенко превратится в Путина

Петр Порошенко / president.gov.ua

Олигархи стали плотной стеной на нашем пути к свободе, справедливости и благосостоянию. Построенной при Кучме, полностью реализованной Ющенко и Януковиче системе высасывания крови из нашего народа. Эти президенты не только не помешали укоренению паразитирующей системы, а наоборот, способствовали расширению масштабов олигархической эксплуатации национального хозяйства.

В то же время для меня было ясно, что олигархический строй сам себя уничтожит, поскольку он приводит к деградации экономической основы своего существования - созданных ранее предприятий (без их модернизации), устранению инновационного предпринимательства и обесцениванию собственной денежной единицы. При этом надо иметь в виду, что предпринимательский класс, который, как правило, является движущей силой демократических революций, за эти годы последовательно и беспощадно уничтожался. А значит при этих обстоятельствах он явно неспособен стать двигателем преобразований.

Читайте такжеЕсли к власти придут популисты, Украину ждет третий МайданЭти предсказания укреплялись после прихода к президентской власти махрового олигарха, который врос в коррупционную систему. Я не питал иллюзий относительно него, однако, Порошенко оказался настоящим узурпатором чужого: он начал обирать не только средний класс и рядовых граждан, но и владельцев огромных богатств и заправил политико-финансовых кланов. Он хотел все заграбастать и тем самым поднял волну возмущения и сопротивления в своем классе. По моим данным, он удваивал свои официальные и скрытые доходы за каждые 1,5-2 года. Всего за 5 лет он увеличил свои капиталы с $900 млн до примерно $4,5 млрд к концу 2018.

При этом он, как известно, не только притеснял других миллиардеров (цинично называя грабеж деолигархизацией), но и залезал в государственный карман, в том числе в казну и сметы различных корпораций. В результате таких действий президент-олигарх ускорял как развал экономики, так и падение объемов и стоимости награбленных другими нуворишами активов. Это не могло не спровоцировать раскол и противостояние между преступными финансовыми группировками. Тело олигархата раскололось на много кусков, которые не смогут договориться между собой об одном выдвиженце. Такого раньше не было. В худшем случае денежные мешки имели двух кандидатов. Вспомним, что в 2014 году к выдвижению ПАП присоединились все - от Фирташа до Костюка. Сейчас все рассыпалось.

Таким образом, проблема локализовалась и Порошенко сейчас представляет собой единственно сильного противника демократии. На стороне демократической оппозиции оказалась часть недовольных финансовых магнатов, которые будут поддерживать других кандидатов и есть высокая вероятность, что наш народ вырвется из грабительского ига уже в 2019 году. Это уникальная ситуация. Однако, не имея необходимой электоральной поддержки, на наших глазах Порошенко демонстрирует свою дополнительную незаконную мощь - сформировал нужный ему состав ЦИК, увеличил число голосов на 1,5 млн за счет "мертвых душ" (7,5% от общей численности кто будет голосовать), выделил из бюджета в "экспериментальном порядке" (то есть одноразово под выборы) 6 млрд. грн. на выплату жилищных субсидий в наличной форме, стянул с разных сторон, в том числе из государственного бюджета и вполне легально деньги для оплаты своих агитаторов под контролем местных администраций. Я уже не говорю о бесплатной трансляцию своих подвигов по всем каналам и его "официальные" вояжи-туры с томосом и по военным подразделениям на фронте.

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Состоится также традиционная мобилизация голосования за сегодняшнее первое лицо в подразделениях ВСУ, полиции, ГСЧС, пенитенциарных и психоневрологических учреждениях и т.п. Конечно, ЦИК не заметит и такое нарушение избирательного законодательства, как пребывание на своем посту президента, принимающего участие в выборах, вместо того, чтобы взять отпуск на период кампании.

Все это, а также использования других незаконных механизмов могут предоставить действующему правителю и его окружению возможность формально натянуть дополнительные проценты для выхода во второй тур. А во втором туре проконтролировать фальсификации на избирательных участках и в округах будет значительно труднее, хотя бы потому, что отпадут наблюдатели от 30-40 кандидатов, которые будут принимать участие в первом туре. То есть нельзя исключать тотальной фальсификации выборов и формальную победу кондитера в грядущих гонках. А что такое второй срок порошенковского пребывания на высшем государственном посту? Это приведет, как минимум, к следующим последствиям:

Во-первых, самоуверенность, безнаказанность и эгоцентризм ПАП могут переродить его из жадного олигарха в тотального скрягу, который без колебаний будет поднимать тарифы, качать деньги из банков и направлять бюджетные ассигнования в свои собственные предприятия; наконец, барыги дорвутся к приватизации газо-нефтяной отрасли, которая будет не на 200%, а на 500% рентабельной; они не будут инвестировать капиталы в развитие собственного нефтегазового комплекса, а продолжать покупать за наши деньги газ у Газпрома; пенсионеры начнут массово вымирать, а эмиграция, которая станет повальной, практически опустошит наши города и села, где останутся только чиновники и полицейские.

Читайте такжеКак должна звучать честная речь Порошенко на выдвижении в президентыВо-вторых, президент проведет в парламент на выборах в октябре 2019 гарантированное большинство депутатов из своего лагеря и на фоне полного подчинения себе правоохранительных и судебных органов начнет превращаться в авторитарного диктатора путинского типа; он заставит горстку оставшихся олигархов переписать на него практически весь бизнес (как сделал Путин) и тогда в стране не останется и оппозиционных ему влиятельных политических партий; СМИ будут выпускать искривленные и выхолощены новостные сюжеты, заказные спектакли, концерты, глянцевые ток-шоу; страна провалится в хаос бесправие и беззаконие, подкрашенного толкованиями придворных лакеев-политологов;

В-третьих, он будет фактически лояльным к Москве (но не на поверхности, а закулисно, в прямых телефонных разговорах), поддерживая статус-кво в Донбассе и приравнивая Крым к липецкой фабрике; тянуть резину длительного переговорного процесса без продвижения вперед и постепенной уступки России наших позиций в Черном и Азовском морях; чтобы не раздражать Федерацию, в таком же слабом состоянии будет функционировать наш ВПК, качество и количество единиц оружия которого будут оставаться на уровне середины прошлого века; при этом мы всегда будем оставаться слабой, неспособной защитить себя и безынициативной стороной, утверждая вечный протекторат Кремля над захваченными территориями.

Надо выбирать того, кто может составить реальную альтернативу Порошенко. Кто имеет реальные силы и ресурсы для борьбы. Кто из кандидатов имеет разветвленную сеть своих сторонников по регионам для предотвращения массовых подтасовок на участках и в ЦИК. Кто поможет нам вернуться в нормальную, цивилизованную дорогу и позволит жить по-человечески.