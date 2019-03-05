Как Петр Алексеевич превратился в "большее зло"

Николай Фельдман

журналист

5 марта 2019, 06:58

Порошенко загнал себя в угол и уже плохо себя контролирует.

Порошенко
Порошенко превратился в большее зло / Reuters

Сторонники действующего президента упражняются в способах его публичной защиты и тем самым наталкивают на ряд выводов относительно нашего общего будущего в соборной Украине.

Вывод номер один - Петро Алексеевич с самого начала вел игру на второй срок под названием "меньшее зло", в результате чего незаметно для себя и окружающих превратился в "большее зло".

Такая его игра прослеживалась многими обозревателями и публицистами. Теперь она вылазит ему боком и уже сыграла с ним злую шутку.

Читайте такжеКак рушится мечта ПорошенкоСуть игры, которую вел президент Петр Порошенко весь свой президентский термин, была такая: он должен был выйти во второй тур, где вторым оппонентом должен стать тот кандидат, обойти которого будет легко по принципу агитации избирателя за "меньшее зло".

Этот вариант представлялся Порошенко относительно простым в случаях, если бы во второй тур выходила Тимошенко или кандидат от "Оппоблока".

Для достижения цели надо было лишь одно условие - нейтрализовать других реальных конкурентов на попадание во второй тур. С этой задачей Петро Алексеевич и его команда начали справляться сразу же в 2015 году.

Те, кто показывал тенденцию на существенный рост рейтинга, попадали под каток репрессий. Причем, методы почти не маскировались под законные. В арестах, лишении гражданства, мусорных блокадах не было ни законности, ни государственной целесообразности. Репрессированные политики не были носителями идей русского мира или сепаратизма. Наоборот, каждый из них был очевидным оппонентом кремлевской политики.

При этом каждая итерация избранной Петром Алексеевичем игры приносила ему порцию заслуженной критики, падение рейтингов и ожидаемый рост антирейтинга. В какой-то момент президент перестал быть носителем первого рейтинга в стране.

Читайте такжеОшибки, которые нельзя простить ПорошенкоНа фоне этой отчаянной борьбы происходили жесткие коррупционные скандалы - Чаус, Насиров, Розенблат, Мартыненко, которых система власти каждый раз не давала привлечь к ответственности. Повсеместно происходило преследование общественно-политических деятелей, апофеозом которого стало заказное убийство Катерины Гандзюк.

Отношение Петра Порошенко к политическим конкурентам на национальном уровне привело к появлению специфической атмосферы во всей стране. Многие представители местных властей так же начали вести себя с теми, кто их раздражает на своих территориях.

При этом действующий президент, задав систему координат, вынужден обслуживать её. Ему нужна опора на местных князей для реализации админресурса, принуждения и подкупа в регионах.

Потому, например, изгнанный из "Батькивщины" Мангер, обвиняемый в заказном убийстве Катерины Гандзюк болен выгоден президенту Порошенко на воле. Так он не обрушит действующую систему власти в регионе, а укрепит ее. Теперь единственный шанс на реальное выживание всей херсонской областной власти - дать голоса области за Петра Порошенко.

Скандал с коррупцией в оборонном комплексе, контрабандой запчастей из России и отмыванием денег за эти запчасти через президентскую "Ленинскую кузню" - только вишенка на торт, иллюстрация отсутствия какого-либо тормоза, отсутствия принципов Порошенко и его окружения.

Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуВ любой известной сфере деятельности президента Порошенко есть человек, который бросает тень на него. Даже в Томосе нашелся Нарик, а в службе внешней разведки СБУ - Сергей Семочко, супруга которого получила гражданство России уже после оккупации Крыма. Разведчик, солгавший на всю страну об этом в телеэфире.

Итак, накопилось огромное огромное количество аргументов утверждать, что Петр Алексеевич превратился в "большее зло" по сравнению почти с каждым своим конкурентом.

При этом еще более важным представляется вывод номер два: человек, предлагающий своему народу выбор "из двух зол" не способен в принципе работать на общее благо.

Одновременно с этим нормальные взрослые люди не могут соглашаться с подобным выбором. Дать отрезать себе руку или только палец.

Эти рассуждения приводят к парадоксальному, но тем не менее очевидному выводу номер 3: отказаться выбрать Петра Порошенко будет общим благом. Его уже можно полноценно относить к ряду политиков типа Медведчука и Бойко.

Реакция пропагандистов из президентсткого окружения на публикацию команды Дениса Бигуса только добавляет аргументов в пользу этого вывода.

Травля журналиста за его работу по команде штаба президента Порошенко свидетельствует о реальном отношении президента к обнародованным фактам.

Происходящее сильно напоминает российскую реальность. Президент - безальтернативен и транслирует в общество меседж только об этом.

Читайте такжеВторое пришествие Петра: как Порошенко может опять выиграть выборыДействия Петра Порошенко последнего времени в публичной плоскости говорят о том, что он не видит вечно зарождающийся в Украине средний класс своей электоральной базой.

Владельцев автомобилей на "еврономерах" жестко отжали для того, чтобы направить деньги на предвыборный подкуп пенсионеров. Предпринимателей испугали отменой упрощенной налоговой системы для того, чтобы не сомневались в том, что в Украине хорошие условия для ведения бизнеса.

Ну и похоже, что Петр Алексеевич уже осознал, чем обернулась его игра для него самого. Срывание шапок и хватание граждан за носы говорит о том, что действующий президент на взводе, срывается в истерические состояния и плохо способен контролировать себя.

Это плохой симптом. Он значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.

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Петр Порошенко выборы-2019 Николай Фельдман
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