Украине пора слезать с иглы иллюзий Порошенко

Михаил Подоляк

политтехнолог

30 апреля 2019, 08:28

Мы вырыли себе яму, которую стойко называем холмом чемпионов. А кое-кто категорически отказывается признавать, что этот вот чемпионский Холм Порошенко на самом деле оказался просто Голгофой для прочей страны.

армия мова вира
Предвыборная "армовира" Порошенко

Пора избавляться от иллюзий. Иначе так и останемся неудачниками.

Возьмём, к примеру, циничную формулу-триаду Порошенко и попробуем вытянуть из себя ее занозы разочарования. Потому что все это оказалось не "просто мимо", но кошмаром, который уже приносит нам серьёзные проблемы.

Единая церковь. Отключайте, наконец, софиты жизнерадостных придурков и начинайте смотреть по сторонам, чтобы увидеть, что наделала жадность и глупость Петра Алексеевича. Как такового рождения церкви не состоялось. Переходов практически нет. Варфоломей (умница в любом случае) демонстративно унизил РПЦ (по своим причинам) и тихо ушел в тень. Мировое православие (с которым никто из наших вообще не работал) так и осталось в стороне. Именно в эти дни эта отстранённость слишком красноречиво проявилась в отсутствующем статусе ПЦУ в иерусалимском Храме Гроба Господня. И значит Филарету опять придётся драться за Киевский патриархат. И тянуть на себе все недоделанное ПЦУ. Опять. Почти в одиночку. Потому что он - глыба. А свора циников Порошенко (вместе с самим пафосовещателем) тихонько расползается прочь.

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Армия. Почти 50% голосующих за Зеленского. Почти все боевые части против действующего (ещё) Порошенко. Выраженный и публично высказанный протест против ресторанно-трусливого и "паркетного" генералитета. Всем этим "советским полководцам" типа Муженко/Полторака и вниз по вертикали жёстко указали на ничтожество. Туда же - пропитые рожи жлобов под брендом "Бирюков-стайл". А ещё - это конкретный ответ за разрушенную систему обеспечения, клоаку под названием Укроборонпром, бурчащего Турчинова и целую сеть мародёров из ближнего круга. Животных воров под объединительной фамилией "Гладковский". Кстати, а почему юное существо перестало делать свои контр-фильмы с требованием "не мешайте мне с компашкой жрать"?

По закону, всерьез регулирующему в XXI веке сферу пользования языком. Без слов. Т.е. ребята озабочены не созданием конкурентного продукта, но только репрессиями, регрессиями и потаканием самым отстойным мракобесам, генерирующим злобу и молящим о лагерях смерти для инакомыслящих.

Оставлю за скобкой постоянно растущий госдолг, "омелянизацию" нашей инфраструктуры, отраслевые жлобовники, местные криминальные феоды и прочие "мелочи" в виде отмены законов о незаконном обогащении и росте торговли с РФ). Потому что везде только лицемерие... И все это опять придётся переделывать. Но в гораздо худших условиях. С гораздо худших "стартовых". Потому что Порошенко все делал, только исходя из ситуативных личных потребностей. Только для себя. Пора, наконец, прозревать. А ведь за спиной у нас все еще орет тысячами чёрных ртов его "бот-армия". Желающая нам и стране зла, распада и прочих "египетских казней".

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ВСУ Укроборонпром Петр Порошенко языковой закон Михаил Подоляк ПЦУ Украина
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