Украине пора слезать с иглы иллюзий Порошенко

Предвыборная "армовира" Порошенко

Пора избавляться от иллюзий. Иначе так и останемся неудачниками.

Возьмём, к примеру, циничную формулу-триаду Порошенко и попробуем вытянуть из себя ее занозы разочарования. Потому что все это оказалось не "просто мимо", но кошмаром, который уже приносит нам серьёзные проблемы.

Единая церковь. Отключайте, наконец, софиты жизнерадостных придурков и начинайте смотреть по сторонам, чтобы увидеть, что наделала жадность и глупость Петра Алексеевича. Как такового рождения церкви не состоялось. Переходов практически нет. Варфоломей (умница в любом случае) демонстративно унизил РПЦ (по своим причинам) и тихо ушел в тень. Мировое православие (с которым никто из наших вообще не работал) так и осталось в стороне. Именно в эти дни эта отстранённость слишком красноречиво проявилась в отсутствующем статусе ПЦУ в иерусалимском Храме Гроба Господня. И значит Филарету опять придётся драться за Киевский патриархат. И тянуть на себе все недоделанное ПЦУ. Опять. Почти в одиночку. Потому что он - глыба. А свора циников Порошенко (вместе с самим пафосовещателем) тихонько расползается прочь.

Читайте такжеПочему Порошенко гораздо лучше мочащихся в подъездах избирателей Зеленского

Армия. Почти 50% голосующих за Зеленского. Почти все боевые части против действующего (ещё) Порошенко. Выраженный и публично высказанный протест против ресторанно-трусливого и "паркетного" генералитета. Всем этим "советским полководцам" типа Муженко/Полторака и вниз по вертикали жёстко указали на ничтожество. Туда же - пропитые рожи жлобов под брендом "Бирюков-стайл". А ещё - это конкретный ответ за разрушенную систему обеспечения, клоаку под названием Укроборонпром, бурчащего Турчинова и целую сеть мародёров из ближнего круга. Животных воров под объединительной фамилией "Гладковский". Кстати, а почему юное существо перестало делать свои контр-фильмы с требованием "не мешайте мне с компашкой жрать"?

По закону, всерьез регулирующему в XXI веке сферу пользования языком. Без слов. Т.е. ребята озабочены не созданием конкурентного продукта, но только репрессиями, регрессиями и потаканием самым отстойным мракобесам, генерирующим злобу и молящим о лагерях смерти для инакомыслящих.

Оставлю за скобкой постоянно растущий госдолг, "омелянизацию" нашей инфраструктуры, отраслевые жлобовники, местные криминальные феоды и прочие "мелочи" в виде отмены законов о незаконном обогащении и росте торговли с РФ). Потому что везде только лицемерие... И все это опять придётся переделывать. Но в гораздо худших условиях. С гораздо худших "стартовых". Потому что Порошенко все делал, только исходя из ситуативных личных потребностей. Только для себя. Пора, наконец, прозревать. А ведь за спиной у нас все еще орет тысячами чёрных ртов его "бот-армия". Желающая нам и стране зла, распада и прочих "египетских казней".