Зеленский одержал первую мощную победу над Кремлем

Андрей Зубов

российский историк

3 мая 2019, 08:11

Чекистский примитивный автократизм сдает позиции теплому ветру из Украины.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Прекрасно написал Владимир Александрович Зеленский!

В затхлый мир кремлевских междусобойчиков ворвался свежий ветер весны. Так у нас говорить не умеют - просто, ясно, с достоинством и доброжелательством. Это - не антипутин. Это - не Путин. Это совсем иное. Иной политический тон. Так говорят свободные люди в свободной стране. Так говорят те, для кого главной ценностью является не брюхо и банковский счет, а имя - Человек.

Я не знаю, совершенно не знаю, какой человек будущий президент Украины Владимир Зеленский. Думаю, не один я, а весь мир ждет от него и слов, и дел. И будет судить по ним.

Но эти слова - прекрасны. И это еще одна мощная победа над Кремлем. Свободные соревновательные выборы. Победа на них не старой власти, а совершенно нового человека. Теперь слова этого нового человека полные внутренней свободы и достоинства в ответ на "тёмные делишки" Путина с раздачей российских паспортов "гражданам ДНР и ЛНР".

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И особо важно, что будущий президент Украины сам свободно написал свой текст на двух языках - украинском и русском. У г-на Зеленского нет лингвистических и националистических заморочек. Русский текст в посте следует за украинским - прочтите его, если вы не очень понимаете мову.

Разговор о защите русских, под который пытались создать Новороссию, под который отторгли Крым и восточный Донбасс, а теперь раздают паспорта - разговор этот оказался лживым и пустым. Сам будущий президент Украины свободно и охотно использует два языка, совсем как г-н Путин немецкий и русский.

Дорогой Владимир Александрович, я благодарю Вас за любезное предложение брать гражданство Украины, но мы - русские граждане и наша задача сделать Россию страной достойной и дружественной Украине. Мы знаем, что это - вполне возможно. Все годы кризиса мы работали над этим и как могли сдерживали ледяной северо-восточный ветер, дувший от нас к вам. Теперь, мне кажется, мы ближе к чаемой цели. И мы продолжим наши усилия здесь, в России, ощущая и стремление Украины к миру и доброму сосуществованию со страной, которая, как я надеюсь, скоро перестанет быть агрессором и захватчиком украинских земель. Ветер с юго-запада теперь всё более господствует над ветром с северо-востока.

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Лед вернувшегося было в Россию чекистского примитивного автократизма тает под теплым весенним юго-западным ветром из Украины.

А что до Украины и её будущего Президента, то в эти весенние дни хочется пожелать им добра словами русского поэта:

Зима не даром злится,

Прошла ее пора —

Весна в окно стучится

И гонит со двора...

Взбесилась ведьма злая

И, снегу захватя,

Пустила, убегая,

В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:

Умылася в снегу

И лишь румяней стала

Наперекор врагу

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин российские паспорта Андрей Зубов Украина
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