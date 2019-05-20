У Зеленского теперь только один выход - разогнать Раду

Владимир Зеленский теперь обязан распустить парлмент/ Reuters

После ультиматума Верховной Раде и принципиального обмана с назначением даты инаугурации, иного сильного политического решения Владимир Зеленский уже не может принять.

По крайней мере, таковых вариантов на поверхности нет и не просматривается.

Взаимное недоверие и демонстрация депутатами своей важности не оставляет особых вариантов.

По большому счету важно было разобраться в юридической составляющей такого решения и убедиться в том, что оно не повлечет за собой обоснованные обвинения в совершении преступления. С этим разобрались. В остальном вопрос решения о роспуске - это лишь предмет политической тактики.

В этом контексте следует знать, что избиратели Зеленского в большей степени воспринимают Верховную раду, как один из больших государственных органов, который нужно разогнать.

Читайте такжеДаже роспуск Рады будет играть против ЗеленскогоПотому его избиратель уже вряд ли примет двойную игру, направленную на угрозу роспуском, но которая в итоге к роспуску не приведет. Публично ведь процесс подготовки общественного мнения командой Зеленского был запущен и отказаться от него придется скорее себе в ущерб.

Основная масса людей, избравших Зеленского, тяготеет к линейному мышлению. Плохие державные институты следует разогнать, хороших - нет. Компромиссы, качели и сложные рассуждения будут порождать ощущение нерешительности, долгие тактики на полгода похоже действительно способны разочаровать часть избирателей.

Потому оценивать своего президента Зеленского они будут в первую очередь по некому визуальному критерию.

Разогнал Раду - хорошо. Выбрал новую Раду - разгоняй Кабмин. Получилось - молодец. Набрал Кабмин - разгоняй СБУ. И это сделал - красавчик. Генпрокуратуру. И так далее мы быстро добрались до Авакова и скучных пенсионных фондов.

Короче, за первые полгода фронт работы у Зеленского будет опираться на тренд ярких разгонов и публичных отборов новых лиц.

А вот вторые полгода будет явно сложнее, потому как качество отборов в спешке будет страдать, репутационные скандалы неизбежны.

Говорят, что Зеленский хорош тем, что у него есть яйца и он способен на сильные поступки. Но не хорош тем, что не имеет видения и эти сильные поступки способны наломать дров.

Потому понятно, что его риск номер один - это уверенно, но поспешно шагать в темноту и неизвестность, не убедившись в наличии места для шага вперед.

Если он будет осознавать этот риск, то возможно сумеет внедрить некий механизм страховки плохих кадровых решений, процент которых будет неизбежно высоким.

Читайте такжеУ Зеленского есть только один шанс стать успешным президентомСтремительная текучка кадров - это то первое, что нужно готовить и к чему будет необходимо привыкнуть.

Либо Зеленский будет постоянно инициировать "перетряхивания" и системные замены всех на всех, либо прекратить скорее в ущерб себе воспроизводить ту цепь сильных поступков, на которые его уже обречет роспуск рады.

По хорошему, полгода живой подготовки Владимиру Зеленскому и его команде не помешало бы и могло оказаться еще более выгодным в результате.

С другой стороны, общественно-политическая скамейка в нашей стране настолько скудна, что никакие тысячи новых людей в результате глубоких отборов не появятся. А власть брать необходимо и оправдывать ожидания избирателей очень важно.

Итак, при понимании пути, по которому прийдется пойти Зеленскому, отсутвие у него видения не является критической проблемой при условии, что он не будет спешить и предусмотрит хоть какое-то страхование самого себя от своих неизбежных кадровых ошибок.

Куда более важным является воля Владимира Зеленского к цивилизационным изменениям. Если она есть, тогда получение максимально возможной власти будет оправдано избирателем.

Если же это будет власть ради реванша, личного обогащения своего окружения - это быстро станет очевидным и удержать такую власть будет очень сложно, независимо от того, насколько высоким будет результат любых парламентских выборов. Как досрочных, так и очередных.