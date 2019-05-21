Почему Зеленский обречен на войну с украинскими элитами

Руслан Бортник

политолог

21 мая 2019, 09:50

Новый президент сходу стал говорить с "элитой" языком ультиматумов и требований, и элита этого ему не простит.

Владимир Зеленский и его избиратели
Владимир Зеленский, скорее всего, будет популярен у народа, но ненавистен элитам / president.gov.ua

Инаугурация по форме: традиционная процедура, со своими казусами – поцелуй в лоб Кошевого, падение удостоверения или перепалка с Ляшко и церемониальным набором участников. В этот раз, правда, удалось избежать игнорирования инаугурации частью парламента (как это было в 1999 или 2010) – все пришли, но уровень международного представительства по сравнению с 2010 и 2014 годами также снизился (игры вокруг даты и общий имидже Украины очевидно возымели действия). Свое обращение новоизбранный Президент начал с небольшим волнением, но после овладел собой.

Инаугурация по сути: Зеленский пытается БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ В НАРОДЕ - сразу попытался "взять быка за рога" - перешел в наступление против политической системы, призвав правительство сложить полномочия и заявив о роспуске парламента. Таким образом новый президента ситуативно шокировал политикум (и лица многих присутствующих красноречивое тому подтверждение), пытаясь говорить с ним с позиции ультиматумов и требований, поставив ему в вину всё негативное, что произошло в стране за последние 5 лет. Процитировав слова Рональда Рейгана о том, что "Правительство не решает наши проблемы. Правительство и является нашей проблемой" Зеленский фактически сузил до крайнего переговорное поле с нынешними политическими элитами.

Также Зеленский пытается перехватить информационную повестку дня и ключевые темы парламентских выборах, требуя принятия законов, на которые давно был запрос внутри обществе и у западных партнеров - неприкасаемость, незаконное обогащение, избирательный кодекс с открытыми списками.

Высока вероятность того, что действия Зеленского будут популярны в обществе, но вызовут крайнее противодействие в политические элиты и у игроков, стоящих за ними.

Нельзя исключить попыток блокирования роспуска парламента путем:

  • обжалования в суде (Верховном, Конституционном) решения о роспуске парламента;
  • блокирование реализации этого решения через правительство (финансирование, например);

Хотелось бы чтобы стороны договорились, и политическое противостояние не дестабилизировало страну. Ведь у Зеленского есть ещё и "уличный" аргумент.

Еще из произнесенной речи можно выделить следующие моменты:

1. В речи Зеленский объединял весь украинский народ и с новой властью в своем лице, и между собой, подчеркивая: каждый украинец является президентом, и эта победа – общая; каждый из украинцев погиб на Донбассе, каждый является переселенцем, трудовым мигрантом; не бывает правильных или неправильных украинцев, украинцами являются все от Ужгорода до Луганска, во всех регионах Украины. Украинцев – 65 миллионов по всему миру, потому что украинцами являются все, кто себя ими чувствует, и поэтому он пообещал давать гражданство всем, кто вернется в страну, чтобы работать на ее благо.

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2. Европа – в голове, а не "где-то там", и когда Европа будет в головах, она будет и вокруг.

3. Зеленский – президент, за которого голосовали украинцы со всех регионов страны: и русскоговорящие, и украиноязычные, и выступление свое он сделал также на двух языках, показывая таким образом, что готов вести диалог со всеми. Возможно, таким образом он указал на свое несогласие с принятым языковым законом.

4. Одной из центральных проблем в стране в выступлении была тема войны на Донбассе. Главный тезис - цена войны стала неприемлемой для Украины и необходим мир любой ценой (кроме суверенитета и территориальной целостности). Зеленский заявил о своей готовности к переговорам о мире на сложных условиях, став первым президентом, согласным идти на компромиссы в этом вопросе. Первое условие начала мирных переговоров он уже назвал – это возвращение всех пленных, и, скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать масштабного обмена военнопленными с РФ и ОРДЛО.

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5. Новый президент кардинально сменил риторику об утраченных территориях: он отметил на русском языке (вопрос которого для людей юго-востока и Крыма является очень важным), что мы утратили не только территории, но и людей, полностью перечеркнув тенденцию к дегуманизации жителей оккупированных территорий, которая проводилась предыдущей властью. Касаясь темы армии, заявил, что обеспечит достойное и стабильное обеспечение участвовавшим в военных действиях украинцам и будет внедрять стандарты НАТО.

5. Констатировал наличие широкого спектра проблем в стране, которые умалчивались предыдущей властью: шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, высокие цены и несуществующие рабочие места, некачественно отреформированную медицину и "мифические" украинские дороги.

6. Призвал парламент принять законы, на возможности принятия которых неоднократно пиарились многие политические силы, однако о которых "забывали" после прихода к власти: закон о снятии депутатской неприкосновенности, избирательных кодекс и открытые списки; призвал снова принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

На протяжении первой рабочей недели от нового президента стоит ожидать в первую очередь кадровых решений – глава АП, Министры, силовики, его законопроектов или правок к существующим законопроектам, а также оглашения даты переговоров и первых встречи, касающейся мира на Донбассе.

Фактически, ситуация в правительстве сегодня будет зависеть от будущей коалиции: после заявления Зеленского о досрочных парламентских выборах, сегодня все начнут переговоры о формировании будущих коалиций под парламентские выборы, и в зависимости от новых конфигураций и будут формироваться отношения между парламентом, правительством и Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский роспуск Рады Руслан Бортник инаугурация Зеленского
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