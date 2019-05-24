Почему Зеленскому нужны союзники на Донбассе

Владимир Зеленский для победы с нужным перевесом на парламентских выборах будет вынужден искать альянсы / Фото: REUTERS

Беспрецедентно высокий процент поддержки новоизбранного президента Зеленского на выборах показал серьезный запрос на изменения в управлении государством и пересмотр самого подхода к власти. Это голосование не собственно за Владимира Зеленского, а скорее голосование протеста: против коррупции, попыток спекулировать на темах, которые не объединяют, а, наоборот, раскалывают украинское общество. Потому не стоит говорить о 73% поддержки Зеленского как президента и его политсилы – куда более реалистичными были результаты первого тура, в котором избранного президента поддержала треть проголосовавших.

Тем не менее, люди инвестировали в Зеленского свои надежды, отчасти иррациональные, что изменится все и сразу, в том числе и на местах. Главное ожидание – мир на Донбассе.

Но в этой теме есть две "чыпушинки", которые требуют политтехнологического циничного подхода.

Во-первых, мир какой ценой? Не каждая цена, которую готов "заплатить" президент Зеленский будет принята всем украинским обществом. Мира хотят 70%, но не ценой капитуляции перед Россией и консервацией "серой зоны", уступки Крыма и пр. При этом нужно учитывать, что "ватный" миротворчески настроенный электорат не способен к самоорганизации и радикальным действиям в отличии от патриотических групп, уже имеющих опыт проведение революций. И портновы с лукаш, законы 16 января и пр. тут Зеленского не спасут. Ростов или Герцлия Владимира Александровича могут не принять…

Во-вторых, на теме "поисков мира" Зеленского на повороте обходят Медведчук-Бойко с их партией За життя. Селфи с Медведевым и Путиным скорее сможет предоставить своим фанатам именно Медведчук, чем Зеленский.

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В то же время, Владимир Александрович электорально неустойчив без подержки на Юго-Востоке. Ему нужна умеренная "вата", а вот Медведчук и со товарищи нет. Даже более того, они ему критически противопоказанны в любом виде. И имиджево, и электорально.

Так что же будет делать Владимир Зеленский? Как получить реальную, а не умозрительную власть? Ведь для того, чтобы иметь возможность ломать устойчивые коррупционные схемы и старые порядки, Зеленскому необходимо иметь 50%+1 голос, в то время как поддержка его политсилы на парламентских выборах вряд ли превысит 30%.

У меня есть циничный политтехнологический ответ: он будетвыстраивать устойчивые политические альянсы, искать попутчиков и временных партнеров для достижения конкретных целей.

АЛЬЯНС С ТИМОШЕНКО

Наиболее гармоничным союзником Зеленского выступает Батькивщина и Юлия Тимошенко, которая предлагает свои услуги в качестве кризисного менеджера, готового взять на себя ответственность за "непопулярные решения". Скорее всего красно-белые окажутся в правящей коалиции и войдут в правительство так или иначе. Они обречены на сотрудничество потому как их взаимное выживание возможно только в условиях, когда "вату" и "ура-демократов" потеснят в электоральные гетто.

Но, как свидетельствуют последние социологические опросы Рейтинга, даже в союзе с Тимошенко "Слуга народа" не сможет дать 300 голосов для нужных стратегических решений, а также не обеспечит лояльность базовых территорий. Зеленскому будет нужна поддержка мелких партий и мажоритарщиков.

Но тут возникают риски. У команды Зеленского нет большой "скамейки запасных" на мажоритарку, особенно на Востоке страны. А туда нужно идти, потому как там базис Зеленского-президента. Заводить людей с улицы, не проверенных или с сомнительным резюме от Слуги народа на Банковой не рискнут.

Кроме того, на этих территориях уже присутствует главный электоральный конкурент – За життя. Медведчук с Бойко активно играют на радикализацию "ваты", вытаскивая в информпространство откровенно реваншистские идеи и риторику близкую к сепаратистской.

Вступать в предметный диалог с ними для Зеленского рискованно по многим причинам. С одной стороны, экс-регионалы способны задушить в своих "ватных объятиях" любого, кто сунется к ним с предложениям "дружить". Кроме того, Зеленский может оттолкнуть от себя протестный электорат, который сам давно разочарован в бело-синих и возлагал на команду ЗЕ надежды – зачистить Восток от "регионалов".

БОРЬБА С МЕДВЕЧУКОМ И БОЙКО

И в этом раскладе Зеленскому могут быть полезны местные "донецкие", но не из группы Медведчука-Бойко или Ахметова-Вилкула. Речь идет о партиях Возрождение и Наш край. Пока что у Зеленского с ними не сложились отношения. Именно голосами, в том числе, "возрожденцев" был похоронен президентский законопроект о выборах. Но их интересы с Зеленским вполне совместимы.

Банковой и независимым мажоритарщикам на Востоке и Юго-Востоке не нужны сильные "медведчуковцы". Особенно в контексте будущих местных выборов в 2020 году. Тот же Наш край позиционирует себя в качестве "партии территорий", "местных", "политсилы добрых дел" и пр. И это именно то, что сегодня нужно Зеленскому: люди, обладающие серьезным админресурсом, узнаваемые местными избирателями.

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Сегодня именно Наш край в Донецкой и Луганской областях находится на переднем крае борьбы с За життя почти в каждом населенном пункте. Они сражаются за каждого избирателя. На Донбассе, в Запорожье и Одесской обл. мажоритарщики от "Нашего края" давно стали "своими парнями" для значительной части избирателей. Такие игроки как Олег Недава, Сергей Шахов или Максим Ефимов в Донецкой и Луганской областях, Антон Киссе в Одесской обл, Сергей Кальцев в Запорожье представляют собой внушительную силу. Они не только вытеснили из своих округов представителей Бойко-Медведчука, но и сумели "окучить" их электорат. Во втором туре президентских выборов их избиратель голосовал за Владимира Зеленского, но за Слугу народа вряд ли проголосуют.

Зеленскому критически нужно удержаться за Юго-Восток. Там его базовый электорат. Именно там, он получил более 90% во втором туре. Но на парламентских выборах кандидаты от команды ЗЕ в этом регионе будут восприниматься в качестве, в лучшем случаи, "парашютистов".

С другой стороны, если Зеленский и Наш край, Возрождение объединят усилия, то они вместе способны похоронить электоральную перспективу За життя вместе с Медведчуком и Бойко.

Виталий КУЛИК, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда