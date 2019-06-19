Традиция "кидка": почему наезд Гройсмана на Порошенко абсолютно логичен

Андрей Головачев

политический эксперт

19 июня 2019, 07:39

Отсутствие каких-либо нравственных норм внутри украинской элиты, является главной причиной того, что Украине никак не удается стать реально независимой страной.

Гройсман Порошенко
Владимир Гройсман и Петр Порошенко

Когда Гройсман заявил, что "БПП должна отойти в прошлое", для многих это прозвучало как гром среди ясного неба. Какое вероломное предательство! Так публично плюнуть в лицо своему бывшему сюзерену, который вытащил тебя из дерьма и сделал сначала спикером ВР, а затем и премьером!

Все, однако, очень закономерно и вполне ожидаемо. Предательство - это неотъемлемая часть политической культуры Украины. Я бы даже сказал, что это самая главная, базовая черта украинской элиты. Общество к этому относиться вполне терпимо, так сказать, с пониманием.

Человеку, который не способен вероломно предать и который не готов стойко перенести предательство по отношению к самому себе, совершенно нечего делать в украинской политике. Петр Алексеевич, который сам десятки раз предавал своих коллег по дерибану, вполне философски перенес "кидок" своего бывшего вассала. Без сомнения, он к этому был уже давно готов и не имел ничего против. Таковы правила игры!

За годы независимости все ключевые политические игроки Украины десятки раз предавали друг и друга. И это не мешало им снова сходиться и договариваться. При этом каждый заранее понимал, что и он кинет и его кинут. Вопрос лишь в том, кто раньше предаст и кто сделает это более эффективно.

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Украинский правящий класс столетиями формировался в условиях отсутствия собственной государственности, находясь в бесконечных геополитических метаниях между Россией и Западом. Именно это и определило то, что предательство стало главной главным элементом политической культуры. Пример Мазепы очень показательный.

Все то, что сейчас происходит в церковных войнах - это все из той же оперы.

Зеленскому также надо быть психологически готовым к тому, что его кинут все, даже ребята из Вечернего квартала. Про остальных всяких богданов и разумковых или данюликов даже и говорить не приходиться. Эти все с первой минуты настроены на кидок.

Менталитет, однако.

Отсутствие каких-либо нравственных норм внутри украинской элиты, является главной причиной того, что Украине никак не удается стать реально независимой страной. Особенности менталитета приводили к тому, что Украина собственными руками уничтожала шансы на свою независимость, всякий раз, когда они появлялись. Уничтожают они их и сейчас и опять собственными руками.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Гройсман Андрей Головачев Украина новости Украины
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