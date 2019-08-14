Кто такой Джеффри Эпштейн и почему он внезапно покончил с собой

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

14 августа 2019, 07:51

Все дружили с Эпштейном. Ну или он дружил с ними. Но поскольку скоро выборы...

Плакат с фотографией Эпштейна перед федеральным зданием суда 8-ого июля 2019 в Нью-Йорке. Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними.

Знакомьтесь. Это Джеффри Эпштейн.

Американский миллиардер, филантроп, инвестиционный банкир, один из крупнейших финансистов Гарвардского университета, член совета Фонда Рокфеллера и просто уважаемый в США человек.

А ещё Джеффри зарегистрированный сексуальный преступник (sex offender) и со-основатель одной из величайших финансовых пирамид США "Tower Financial Corporation", разоблачённой в 1996 году.

Вчера Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

За 2 дня до его самоубийства, охрана федеральной тюрьмы Манхэттена внезапно сняла с него наблюдение, установленное после первой попытки суицида, а его тюремщик, видимо, пошёл куда-то покурить.

Он уже месяц находился под следствием в деле о педофилии, торговле людьми и организации целой международной сети по оказанию сексуальных услуг, где в фактическом сексуальном рабстве находились несовершеннолетние.

У Джеффри много друзей и приятелей.

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Соответственно, "клиентура" у его подпольной империи также могла быть весьма внушительной, так сказать "премиум-класса".

Все дружили с Эпштейном. Ну или он дружил с ними.

Но вот когда его повязали, все вдруг забыли, кто это, пытаясь отморозиться или вообще заявить, что уже с ним не общаются.

Настоящая буря началась после того, как у Джеффри дома нашли саудовский паспорт и тонны чувствительных материалов порнографического характера, проливших свет на организованные им многочисленные "вечеринки", "экспресс-полёты" и "довозы несовершеннолетних" определённым людям.

"Дело Эпштейна" стало одним из самых резонансных в Штатах, особенно с учётом выборов в 2020 году. Сами понимаете.

Впрочем, длилось всё, как видите, не долго.

Теперь станет намного сложнее узнать, что же на самом деле происходило на его частных вечеринках, виллах или Боингах-747 с беспаливным названием "Lolita Express", часто кружащих в небе над США.

А самое главное: как это всё было возможно на протяжении столь длительного времени (первые дела возбудили в 2005 году)?

В конце концов, скоро выборы...

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США Хиллари Клинтон Дональд Трамп выборы в США Илья Куса Джеффри Эпштейн
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