Дело Шеремета: чем обернутся обвинения против ветеранов АТО

Павел Шеремет / Reuters

Когда обвинения по делу Павла Шеремета звучат в адрес волонтеров или ветеранов АТО (а это люди более-менее известные в своей среде) это, безусловно, сразу вызывает недоверие. Мол, как же так, они помогали армии, выполняли общественно-ответственную миссию, а тут их обвиняют в убийстве.

То есть срабатывает психологический контраст и именно это порождает недоверие у тех, кто так или иначе относится с симпатией к людям именно из этой среды. И особенно недоверие возникает у тех, кто критически относится к нынешней власти, Арсену Авакову, не доверяет правоохранительным органам.

Это некий парадокс - с одной стороны, общество требовало расследования, немедленных результатов в этом деле, но в то же время существует недоверие к правоохранителям и к результатам их расследования.

И тут возникает еще одна проблема, которая только усиливает фактор недоверия. Мы понимаем, что это очень специфическое дело и прямых доказательств в нем нет, так как через три года после инцидента найти прямые доказательства почти невозможно. Есть только косвенные улики, которые в комплексе, судя по информации полиции, дали основания подозревать этих людей. То есть речь идет даже не об обвинениях, а только о подозрениях.

Читайте такжеБоширов и "берлинский" убийца: в Сети разнесли доказательства по делу ШереметаПоэтому следствию придется максимально усиливать доказательную базу. И это необходимо не только для общества, но и для суда. Потому что доказательств в суде может не хватить, тем более, если адвокаты хорошо поработают и смогут их опровергнуть.

Кстати, еще одна проблема, на которую многие указывают - не совсем понятны мотивы исполнителей. Если это действительно были революционеры-активисты, которые хотят всколыхнуть общество, поднять его на Майдан, чтобы свергнуть власть, то это можно понять сейчас, ведь они принадлежат к определенной среде воинствующих патриотов, которым не нравится Зеленский и его мирные инициативы. А как быть в 2016 году, которые тогда были мотивы по отношению к Павлу Шеремета? Здесь вопросов больше, чем ответов и не совсем понятна логика их действий.

Хотя версия о "сакральной жертве" имеет место.Но тогда это не следует считать убийством и надо искать не заказчика, а организатора. И мотивы в этом случае должны быть более существенными.

Кроме того, у нас уже было несколько примеров, когда кого-то обвиняли, а потом выяснялось, что этот человек не имеет никакого отношения к делу, хоть обвинения были достаточно громкими. Например, так в свое время было с делом Савченко и некоторыми другими делами, после чего обвиняемый спокойно выходил на свободу.

Тогда обвинения были использованы как некий пиар-эффект, после чего о деле вообще забыли. Подозреваю, что и здесь может быть то же самое. И здесь тоже есть подозрение о каком политическую подоплеку.

Еще до событий четверга, после встречи нормандской четверки в Париже, распространились слухи о премьерских амбициях Авакова. И безусловно, многие рассматривали эту ситуацию как пиар-операцию для усиления статуса Авакова в возможной борьбе за пост премьер-министра. Такое подозрение есть, но пока это не более, чем слухи.

В дальнейшем ситуация может развиваться по-разному. Пока я склоняюсь к тому, что скорее всего, никаких массовых акций протеста не будет. Сейчас среда, которая может протестовать, рассеяна политически, идеологически, а также личностно - кто-то за Порошенко, кто-то против, есть идеологические разногласия. Есть ветеранская солидарность, определенная солидарность волонтеров, но, все же обвинения, которые звучат, достаточно серьезны и поэтому многих это будет останавливать. В 2014-2015 году это могло бы сработать, но сейчас социально-психологический и политико-психологический фон в обществе отличается. И поэтому я не думаю, что это может стать поводом для новой революции.

С другой стороны, есть мнение, что это может стать поводом недоверия к ветеранам и волонтерам и негативным проявлениям в их отношении. В это я также не верю, потому что есть понимание, что люди с определенными криминальными отклонениями могут быть даже в этой среде. При этом не нужно забывать и то, что, например в деле Кати Гандзюк и ряде других дел, бывших ветеранов вербовали для совершения ими заказных убийств за деньги.

Если же проверять российский след, о котором уже заявляли в этом деле, то после того, как прошло три года, я уже не уверен, что его можно найти. По горячим следам это еще можно было сделать. Я предполагаю, что этих людей могли использовать "в темную", потому что даже в истории известны случаи, когда люди сознательно играли роль двойных агентов. И именно такие люди могли подталкивать фигурантов дела Шеремета, тем более что намек Авакова об этом прозвучал. Мол, мы знаем кто на них мог влиять, но пока вам этого не скажем. Этот намек мне непонятен, но, скорее всего, речь идет не о России, а о некоторых наших политиках.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда