Как Иран сам подписал себе приговор

Иранцы с самого начала заняли позицию "самого умного" / Фото twitter.com/alihashem_tv

Игра в "я здесь самый умный" закончилась для Ирана быстро и плохо. США заявили, что украинский самолет сбили ракетой. Скорее всего, так и есть.

Изначально слабо верилось в версию о том, что самолет загорелся из-за проблемы с двигателем. "Боинг" этой модели очень защищен, да и возгорания двигателей случались уже не раз. Они не приводили к взрыву всего самолета – максимум, к экстренной посадке.

В самом начале карты немного спутало заявление посольства Украины в Иране. Наши дипломаты заверили, что не было ни теракта, ни ракетной атаки. Но было понятно, что это вынужденная дипломатия, сделанная под давлением обстоятельств: или вон из Ирана, или говорите вот так. По сути, премьер Алексей Гончарук отменил заявление посольства, когда заявил, что не хочет его комментировать.

Читайте такжеКто и когда будет наказан за катастрофу Боинга в ИранеДальше было достаточно просто. Версия о том, что самолет сбили на взлете переносным ракетным комплексом, была самой рабочей. Соперничать с ней могла только версия о том, что взорвалась бомба, пронесенная на борт самолета или прикрепленная к фюзеляжу. И то, и другое – это атака. Опять же, никто не ответил на главный вопрос: кому была адресована атака? Кто или что на борту представляло такую ценность, что из-за этого решили сбить целый самолет. Думаю, мы не узнаем об этом никогда. Это вопрос работы спецслужб, которые не привыкли откровенничать в пресс-релизах.

Ждать расследования остается несколько лет. Но вскоре в Украине сложилась консенсус-версия: это целенаправленный подрыв самолета. По сути, если прямыми словами, борт "Международных авиалиний Украины" взорвали. Кто – было неясно, пока не начались "кошки-мышки" со стороны Ирана.

Опровергнуть версию о целенаправленном подрыве самолета могла только... правда. Если бы Иран дал доступ к "черному ящику", и запись доказала бы технические проблемы – всему миру пришлось бы признать, что проблема в конструкции самолета "Боинг". Производителя самолетов не спасло бы ничто, продажи его обвалились бы, зато репутация Ирана оказалась бы чиста.

Но Иран с ходу принялся мухлевать. Отказался допускать американцев на место падения, хотя это нужно сделать для объективного расследования. Отказался передавать ящик Украине, хотя обязан это сделать, потому что взорвалось наше судно. Потом опубликовал версию о "частичной потере" данных. Знал ли Иран, чем это закончится? Конечно.

Читайте такжеЧто ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с ИраномВ общественном сознании Иран лишний раз доказал, что ему есть что скрывать. "Частично утерянная" запись бортового самописца слишком похожа на подтасовку фактов.

Дальше тоже оказалось просто. Если скрываешь – значит, виноват.

Была ракета или не было – теперь общественное мнение уверено, что РАКЕТА БЫЛА.

Выпустил ракету Иран или не Иран – тоже неважно. Теперь все уверены, что РАКЕТУ ВЫПУСТИЛ ИРАН.

Теперь неважно, будет расследование прозрачным или нет. Оно может быть даже кристальным или тщательным. С точки зрения общественного мнения, вообще все равно.

Теперь важно, что будет дальше.

Первый вариант – может не быть ничего. Пример МН-17 показал, что виновник может уходить от ответственности. Правда, в случае с голландским бортом виновник оказался целой Россией, а это, как ни крути, топ-игрок. Его не накроешь залпами с авианосцев, не устроишь ему "бурю в тайге".

Второй вариант – может произойти новое обострение. Иран, в отличие от России, – далеко не игрок первого эшелона. При желании, теперь президент Трамп имеет все основания выкрутить ему хобот по самые помидоры. Ни один участник СБ ООН не заступится за государство аятолл. Разве что, Россия – но после истории с Крымом ее заступничество будет рассматриваться всего лишь как попытка скрыть собственный факап.

Теперь дело за Трампом. Он уже показал себя и твердым парнем, и миротворцем. Захочет ли показать себя поборником справедливости? Представился чудесный повод. Санкции уже полетели. Полетят ли ракеты?