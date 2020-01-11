  1. Главная
  3. Мнения

Как Иран сам подписал себе приговор

Сергей Лямец

журналист

11 января 2020, 09:50

Неважно, будет расследование прозрачным или нет. С точки зрения общественного мнения, все уже понятно - украинский самолет сбила иранская ракета.

самолет разбился в Иране
Иранцы с самого начала заняли позицию "самого умного" / Фото twitter.com/alihashem_tv

Игра в "я здесь самый умный" закончилась для Ирана быстро и плохо. США заявили, что украинский самолет сбили ракетой. Скорее всего, так и есть.

Изначально слабо верилось в версию о том, что самолет загорелся из-за проблемы с двигателем. "Боинг" этой модели очень защищен, да и возгорания двигателей случались уже не раз. Они не приводили к взрыву всего самолета – максимум, к экстренной посадке.

В самом начале карты немного спутало заявление посольства Украины в Иране. Наши дипломаты заверили, что не было ни теракта, ни ракетной атаки. Но было понятно, что это вынужденная дипломатия, сделанная под давлением обстоятельств: или вон из Ирана, или говорите вот так. По сути, премьер Алексей Гончарук отменил заявление посольства, когда заявил, что не хочет его комментировать.

Читайте такжеКто и когда будет наказан за катастрофу Боинга в ИранеДальше было достаточно просто. Версия о том, что самолет сбили на взлете переносным ракетным комплексом, была самой рабочей. Соперничать с ней могла только версия о том, что взорвалась бомба, пронесенная на борт самолета или прикрепленная к фюзеляжу. И то, и другое – это атака. Опять же, никто не ответил на главный вопрос: кому была адресована атака? Кто или что на борту представляло такую ценность, что из-за этого решили сбить целый самолет. Думаю, мы не узнаем об этом никогда. Это вопрос работы спецслужб, которые не привыкли откровенничать в пресс-релизах.

Ждать расследования остается несколько лет. Но вскоре в Украине сложилась консенсус-версия: это целенаправленный подрыв самолета. По сути, если прямыми словами, борт "Международных авиалиний Украины" взорвали. Кто – было неясно, пока не начались "кошки-мышки" со стороны Ирана.

Опровергнуть версию о целенаправленном подрыве самолета могла только... правда. Если бы Иран дал доступ к "черному ящику", и запись доказала бы технические проблемы – всему миру пришлось бы признать, что проблема в конструкции самолета "Боинг". Производителя самолетов не спасло бы ничто, продажи его обвалились бы, зато репутация Ирана оказалась бы чиста.

Но Иран с ходу принялся мухлевать. Отказался допускать американцев на место падения, хотя это нужно сделать для объективного расследования. Отказался передавать ящик Украине, хотя обязан это сделать, потому что взорвалось наше судно. Потом опубликовал версию о "частичной потере" данных. Знал ли Иран, чем это закончится? Конечно.

Читайте такжеЧто ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с ИраномВ общественном сознании Иран лишний раз доказал, что ему есть что скрывать. "Частично утерянная" запись бортового самописца слишком похожа на подтасовку фактов.

Дальше тоже оказалось просто. Если скрываешь – значит, виноват.

Была ракета или не было – теперь общественное мнение уверено, что РАКЕТА БЫЛА.

Выпустил ракету Иран или не Иран – тоже неважно. Теперь все уверены, что РАКЕТУ ВЫПУСТИЛ ИРАН.

Теперь неважно, будет расследование прозрачным или нет. Оно может быть даже кристальным или тщательным. С точки зрения общественного мнения, вообще все равно.

Теперь важно, что будет дальше.

Первый вариант – может не быть ничего. Пример МН-17 показал, что виновник может уходить от ответственности. Правда, в случае с голландским бортом виновник оказался целой Россией, а это, как ни крути, топ-игрок. Его не накроешь залпами с авианосцев, не устроишь ему "бурю в тайге".

Второй вариант – может произойти новое обострение. Иран, в отличие от России, – далеко не игрок первого эшелона. При желании, теперь президент Трамп имеет все основания выкрутить ему хобот по самые помидоры. Ни один участник СБ ООН не заступится за государство аятолл. Разве что, Россия – но после истории с Крымом ее заступничество будет рассматриваться всего лишь как попытка скрыть собственный факап.

Теперь дело за Трампом. Он уже показал себя и твердым парнем, и миротворцем. Захочет ли показать себя поборником справедливости? Представился чудесный повод. Санкции уже полетели. Полетят ли ракеты?

Иран МАУ Дональд Трамп катастрофа Боинга
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:16
В Черновцах отец поджег дочь и дом и сбежал
10:14
"Фанатики убили ракетами Путина 176 человек": журналист пояснил, почему Иран "три для лгал" Видео
09:52
Гороскоп на 11 января всех знаков Зодиака: запретный плод и каверзы врагов
09:50
Как Иран сам подписал себе приговор мнение
09:49
Коп наехал на пешехода: в Борисполе произошло жуткое смертельное ДТП Видео
09:27
Оман получил нового султана
09:23
"С королевой нельзя так поступать": Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри Видео
09:01
"Охота на ведьм закончилась": Трамп решил наладить отношения с Россией
08:52
Зеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУ Видео
08:37
Смертник устроил взрыв в пакистанской мечети: много жертв
08:35
Катастрофа украинского Боинга: почему вину Ирана будет сложно доказать мнение
08:32
В Украине следует ввести военное положение – бывший министр обороны
08:13
Тела в подвале киевской многоэтажки: появились подробности и фото с места ЧП Фото
08:05
Щедривки: праздник Старый Новый год и обычаи с традициями Видео
08:05
Женские стрижки 2020 – названы самые модные женские стрижки и челки 2020 фото
07:55
"Катастрофическая ошибка": президент Ирана выразил соболезнования после атаки на Боинг МАУ Видео
07:31
Смертельный рейс Тегеран-Киев: украинский Боинг был принят за вражеский самолет Видео
07:00
"Человеческая ошибка": Иран признал, что самолёт МАУ сбили случайно Видео
06:51
Почему Зеленский так осторожен в заявлениях по Ирану мнение
06:23
Крушение самолета МАУ: Украина стала заложницей разборок между США и Ираном – эксперт
05:50
Богатство и лавры победителей: астролог назвала счастливчиков января 2020 года
05:17
Как построить отличные отношения с ребенком: простые советы от Комаровского Фото
04:46
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 11 января Фото
04:14
Гороскоп на 2020 год: кому грозят волны судьбы
03:21
Похоть и законы: в США судью отдали под суд за групповой секс на работе
02:33
Умер правивший 50 лет султан Омана Кабус Бен Саид
02:26
"Похороны черноморской эскадры": эксперт указал на проблему России
01:52
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для рекламы Фото
01:39
"Горлопанят о победе": Лукашенко распек Путина за дешевый газ для Германии Видео
01:10
В Италии белорус жестоко избил украинца из-за Сталина
00:54
Изящные притворщицы: эксперты рассказали, почему женщины имитируют оргазмы
00:31
Ученые назвали самую опасную диету
00:19
11 января – какой сегодня праздник: День спасибо и Страшный день
10 января, пятница
23:58
Принц Гарри и Меган Маркл объяснили будущую финансовую независимость Видео
23:56
"Пытки и сексуальное насилие": украинка ужаснула рассказом об издевательствах боевиков
23:34
Выстрелило две ракеты: появилась реконструкция крушения лайнера МАУ Видео
23:25
Неудачная экскурсия: во Львове отравились дети из Харькова
23:09
Иран возьмет на себя ответственность за сбитый самолет МАУ – источник Видео
23:02
Авиакатастрофа в Иране: когда обнародуют результаты расследования
23:00
Заря подпишет племянника известного украинского телеведущего
22:33
Нидерланды и Австралия подтвердили причастность Ирана к крушению самолета МАУ Видео
22:31
Мой завтрак весит больше, чем Хабиб - экс-чемпион UFC
22:28
В ночь убийства Сулеймани у США была еще одна цель - подробности
22:03
Экс-вратарь Ливерпуля снова пропустил позорный гол Видео
22:02
Расследование крушения лайнера: Трюдо призвал бороться со спекуляциями
21:45
"Агрессивно приблизился": корабль РФ вызвал подозрения у ВМС США Видео
21:35
Макгрегор - Серроне: UFC выпустил новый проморолик боя
21:21
"Заломали и надели наручники": журналист поведал, как попал в плен боевиков Видео
21:09
Дети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечься Видео
21:06
Ломаченко начал подготовку к бою против Лопеса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять