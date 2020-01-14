Выстрелили себе в ногу: почему Украина решила вернуться в ПАСЕ

Украина может вернуться к работе в ПАСЕ уже 27 января

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что Украина намерена восстановить участие в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомню, что Украина с июня 2019 года отказалась от участия в работе ПАСЕ в знак протеста против возвращения в ее состав российской делегации. И стоит отметить, что показательные демарши украинской делегации в ПАСЕ напоминает выстрел себе же в ногу. Это демонстрация политической позиции, которая не имеет никакого практического влияния на текущую политическую ситуацию. С учетом того, что уже было принято решение мировыми игроками о возвращении России в ПАСЕ, не в последнюю очередь под давлением экономических обстоятельств, то от украинского демарша, по большому счету, практически ничего уже и не зависело.

А отсутствие делегации в ПАСЕ чревато невозможностью заявить о собственной позиции и, соответственно, сужением политических возможностей.

Читайте такжеРусские будут в восторге: как Украина отказом ехать в ПАСЕ сама себя высеклаПотому ответ на вопрос кто от этого решения потерял, а кто выиграл, совершенно очевиден. Изначально было понятно, что этот шаг носит временный характер и возвращение Украины к работе в ПАСЕ было лишь вопросом времени. Что, собственно говоря, сейчас и происходит.

Сейчас готовность в возвращении вызвана именно заявлением своего мнения и возможностью оппонировать России. Поскольку инфантильное поведение в стиле "Вы плохие, уйду от вас" позиции Украины отнюдь не усиливает.

Тем не менее, на возвращении делегации вовсю будут играть противники президента внутри страны – в частности, будут вовсю искать "зраду", "капитулянтскую позицию", обвинять руководство страны и парламента в непоследовательности и так далее. Конструктивными действия оппозиции явно не назовешь – они диктуются жаждой политического реванша. Мы это видели уже в ситуации со сбитым Боингом в Иране – даже если бы Зеленский мановением руки оживил экипаж и пассажиров злополучного рейса, в глазах оппозиции это все равно сочли бы непрофессионализмом.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда