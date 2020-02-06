Круг и Бах насилуют одинаково: почему "закон о музыке в маршрутках" давно перезрел

Водители маршруток и рейсовых автобусов продолжают насиловать пассажиров своими музыкальными предпочтениями, пытаясь компенсировать неудобство проезда / Вголос

Одним из скандалов минувшей недели стал конфликт двух волонтёрок и водителя маршрутки "Луцк-Киев". Он случился 28 января. Девушки требовали выключить российский сериал, которым водитель решил скрасить пассажирам дорогу. Но уже тогда я понял: проблема намного глубже и объёмнее, чем отдельно взятое кино, которое оскорбило патриотически настроенных девушек. Как оказалось вскоре, дошло не до меня одного.

Уже через три дня, 31 декабря, ряд общественных организаций, а если быть точным – аж двадцать одна, - посредством Facebook потребовал от Верховной Рады на законном основании запретить аудионасилие. Это значит, сделать невозможной трансляцию в общественном транспорте любой информации, которая не касается путешествия или безопасности пассажиров. А 5 января внёс в Раду соответствующий законопроект Владимир Вятрович.

Упомянутый выше конфликт всеми инициаторами подаётся как повод и отправная точка. Однако проблема под названием "аудионасилие" в Украине назрела давно. Настолько давно, что перезрела. Свидетельство тому – похожие скандалы, которые возникают периодически не только в междугородних автобусах, но городских маршрутках и даже такси. О чём возмущённые сограждане всякий раз сообщают в соцсетях, требуя наказать виновных и всегда – безуспешно.

"В центре города, на меня напал водитель маршрутки №381 за то, что я попросила сделать потише песню про Ленина. Забрал телефон, на который я его сняла, попытался вытереть фото, отказался высадить на моей остановке. Угрожал, а когда я обратилась к пассажирам с просьбой вызвать милицию – те заявили, что хотят ехать дальше, и "не злите водителя", – пожаловалась Елену Степаненко жительница Бучи. История эта пятилетней давности. Тогда же аналогичный случай имел место в Запорожье – пассажирку раздражал российский шансон, она потребовала выключить, и снова нарвалась на агрессию водителя. За которого, как и в предыдущем случае, дружно заступились пассажиры.

В обоих случаях реакцией владельцев фирм-перевозчиков был запрет на подобное музыкальное сопровождение на маршрутах. Через год инициативу поддержали в Черкассах, Луцке, Львове, Тернополе. Но ограничение касалось только "блатного" репертуара. Включать FM-станции, на которых музыка чередуется с новостями и это вынужден слушать весь салон, никто не запретил. А ведь сегодня почти никто не вспомнит: девять лет назад, а именно – в декабре 2011 года, депутат Львовского облсовета Ирина Фарион, к которой только пришла скандальная слава предложила запретить водителям слушать в дороге любую музыку.

"Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям своё право не слушать звуки шансона или сериала", - почти слово в слово повторяет господин Вьятрович сказанное госпожой Фарион. Таким образом, постмайданное общество не вдруг увидело проблему, а всего лишь напомнило о ней. До войны с Россией на "Владимирский централ" в публичном пространстве болезненно реагировали только те, кого принято было обзывать "упоротыми бандеровцами". На шестом году войны раздражает уже не репертуар Михаила Круга, Григория Лепса и Михаила Шуфутинского. И также – не сериал на русском языке, ведь в наших реалиях он не обязательно снят в России.

Украинцы всё чаще начинают ценить своё личное пространство. И требуют не нарушать его агрессивным аудиовизуальным вторжением.

Информация для тех, кто не знает. На Западе, например, в Европе и США, спинки сидений в междугородних и международных рейсовых автобусах оборудованы индивидуальными экранами. То же самое – в самолётах. Скучающий пассажир может выбрать себе музыку или зрелище по душе, отгородиться наушниками от окружающих и получать удовольствие. А может и не делать этого, используя фильмотеку или плейлист в собственном гаджете. Но такие удобства есть не везде. К примеру, путешествуя по Европе зелёными автобусами FlixBus, я не нашёл там индивидуальных мониторов. Но и музыку водители не включали. Пассажиры могли пользоваться wi-fi, подключив гаджеты к розеткам, которые есть под каждым креслом. Но могли и читать, комфортная подсветка тоже к нашим услугам.

Что такое украинская маршрутка, особенно междугородная? Её уже не раз сравнивали с гробом на колёсах. Речь не об авариях, в которые они периодически попадают на трассах. Поездка некомфортна сама по себе. Тесные салоны, кресла либо жёсткие, либо – старые, повреждённые. А с наступлением темного времени суток пассажиры погружаются во мрак. Даже там, где подсветки есть, они не работают – водители экономят аккумуляторы. И попробуйте поймать на украинских дорогах wi-fi.

Вот почему повелось включать путешествующим фильмы или музыку. Считается, что этим компенсируется дискомфорт. На некоторых маршрутах могут запустить западную романтическую комедию. Но такой юмор менее понятен, чем в фильмах украинского или российского производства. То, что до сих пор подавалось как элемент комфорта, наконец определено дискомфортом.

Не нужно заменять русский или русскоязычный сериал на кино украинского производства, даже патриотического содержания, с украинским языком. Если заменить песни Круга музыкой Баха, Листа, украинскими фольклором или даже государственным Гимном, лучше не станет. Как только люди начнут слушать, что по душе и отвечает потребностям, через наушники, развлекая себя сами, причины для конфликтов исчезнут сами собой. Досуг станет их личным делом. Да и аварий наверняка будет меньше, ведь водитель не нервничает и не отвлекается.