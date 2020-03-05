Кабмин Шмыгаля: практики Януковича и Кучмы вместо теоретиков Сороса

Новый премьер Денис Шмыгаль / УНИАН

Уже хорошо, что на Банковой наступает прозрение по поводу этого "соросятника", который набрали на первом этапе. Очевидны провалы по всем показателям, которые только возможны – и по темпам роста ВВП, и по темпам роста промышленности, и по другим экономическим показателям.

Надеюсь, что Кабмин Шмыгаля исполнит то, что нужно.

Если говорить отдельно по новым министрам, то, например, от рокировки Кулебы и Пристайко в самом МИДе ничего принципиально не изменится, потому они, в принципе, представители одной школы. Но в этом случае важно отметить, что выстраивание отношений с Россией идет по линии Ермак-Козак, и, скорее всего, здесь мы будем видеть более реальные результаты, чем по линии МИД Кулеба-Лавров.

Одна из основных претензий к новому главе Минветеранов Сергею Бессарабу, в том, что он, как и многие другие министры из нового правительства, работали при Януковиче. Как по мне, то все те ярлыки, которые стараются вешать – "при Януковиче", "при Кучме" - являются ошибочными с самого начала. Закон про люстрацию, который был принят в 2015 году и ЕСПЧ признал его ошибочным, так как де-факто мы вымели не из высшего звена руководства страны более квалифицированные кадры, а из среднего, вина которых не доказана. Потому тут я бы приветствовал тех людей, которые разбираются в том, как работает система и, как показывает практика, эти люди лучше, чем те, кто этого не понимают и не собираются понимать. Потому если человек работал в госаппарате и за ним не было коррупционного шлейфа, то это уже плюс. А дальше уже нужно смотреть по результатам его работы.

Читайте такжеФестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и ГончарукаПо новому министру финансов Игорю Уманскому я сдержан в оценках. Но он, по крайней мере, проходил финансовый кризис 2008 года, он не истерик, и по крайней мере, у него нет явных коррупционных составляющих, как у Маркаровой, которая является заместителем еще одной большой патриотки Украины госпожи Яресько. Маркарова явно спекулировала на рынке ОВГЗ и как раз тогда был конфликт интересов, когда ее муж возглавлял Аккорд-банк и торговал на том же рынке, где она руководила министерством финансов. Явно, что в связи министра финансов со сферой НБУ присутствовала коррупционная составляющая, которая привела к искусственной ревальвации гривны в отношении доллара и в результате мы получили падение экспорта и падение экономики. Надеюсь, что Уманский не будет поддерживать эти коррупционные схемы и более-менее будет ответственно подходить к управлению госдолгом и к налоговой политике.

Зоряна Скалецкая на посту министра здравоохранения провалила всю ситуацию с коронавирусом – все паники, которые происходили во Львовской и Полтавской областях – это все вина Минздрава, потому что это их компетенция. То, что Скалецкая сидит в карантине – это чистой воды пиар-ход. Поэтому радуюсь, что Илья Емец – человек, который хотя бы имеет представление о том, как нужно управлять системой здравоохранения. Надеюсь, ему хватит ума, чтобы прекратить идиотскую реформу Супрун, которая привела лишь к закрытию больниц по всей стране.

Министр обороны Андрей Таран, если не ошибаюсь, был участником центра координации по прекращению огня - у него опыт общения с россиянами, а это уже большой плюс. Результаты тоже необходимо будет смотреть по его работе.

Должность министра Кабинета Министров, которую отдали ОлегуНемчинову, важна, так как это тот человек, который координирует работу всего аппарата Кабмина. Поэтому в данном случае хорошо бы было увидеть человека, который умеет это делать, а не только будет играть в какие-то цифровые штучки и реально не решает проблем управляемости аппарата.

Читайте также"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе КабминаАлексея Чернышова я не знаю, но однозначно, что госпожа Бабак, которая руководила Минразгромом до теперь уже премьера Шмыгаля- абсолютный теоретик, выходец из грантоедских организаций и закон про ЖКХ, который она пыталась проталкивать абсолютно невыполнимый и я уверен, что она ушла как раз потому, что поняла, что управлять такими процессами нереально. Хотелось бы верить, что Чернышов будет более адекватным и приведет ее в управляемое состояние.

Министр оккупированных территорий Алексей Резников уже был делегирован Зеленским в ТКГ в Минске, потому его я больше приветствую на его новом посту, так как у него есть контакты и опыт, он адвокат с внушительным стажем. Как минимум, он полезен для Кабмина потому, что знает тему и проблематику.

Поэтому на новый Кабмин я смотрю со сдержанным оптимизмом, потому что, по крайней мере, вижу там взрослых людей, которые работали в реальном секторе экономики, а не в теоретических изысканиях того, как могла бы выглядеть экономика, если бы все было идеально. Но у нас не идеальная страна и поэтому методы экономического стимулирования должны быть неидеальными.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда