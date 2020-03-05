УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кабмин Шмыгаля: практики Януковича и Кучмы вместо теоретиков Сороса

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
5 марта 2020, 11:10

В новом Кабмине упор сделан на тех, кто реально сталкивался с экономическими и политическими кризисами.

Денис Шмыгаль
Новый премьер Денис Шмыгаль / УНИАН

Уже хорошо, что на Банковой наступает прозрение по поводу этого "соросятника", который набрали на первом этапе. Очевидны провалы по всем показателям, которые только возможны – и по темпам роста ВВП, и по темпам роста промышленности, и по другим экономическим показателям.

Надеюсь, что Кабмин Шмыгаля исполнит то, что нужно.

Если говорить отдельно по новым министрам, то, например, от рокировки Кулебы и Пристайко в самом МИДе ничего принципиально не изменится, потому они, в принципе, представители одной школы. Но в этом случае важно отметить, что выстраивание отношений с Россией идет по линии Ермак-Козак, и, скорее всего, здесь мы будем видеть более реальные результаты, чем по линии МИД Кулеба-Лавров.

Одна из основных претензий к новому главе Минветеранов Сергею Бессарабу, в том, что он, как и многие другие министры из нового правительства, работали при Януковиче. Как по мне, то все те ярлыки, которые стараются вешать – "при Януковиче", "при Кучме" - являются ошибочными с самого начала. Закон про люстрацию, который был принят в 2015 году и ЕСПЧ признал его ошибочным, так как де-факто мы вымели не из высшего звена руководства страны более квалифицированные кадры, а из среднего, вина которых не доказана. Потому тут я бы приветствовал тех людей, которые разбираются в том, как работает система и, как показывает практика, эти люди лучше, чем те, кто этого не понимают и не собираются понимать. Потому если человек работал в госаппарате и за ним не было коррупционного шлейфа, то это уже плюс. А дальше уже нужно смотреть по результатам его работы.

Читайте такжеФестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и ГончарукаПо новому министру финансов Игорю Уманскому я сдержан в оценках. Но он, по крайней мере, проходил финансовый кризис 2008 года, он не истерик, и по крайней мере, у него нет явных коррупционных составляющих, как у Маркаровой, которая является заместителем еще одной большой патриотки Украины госпожи Яресько. Маркарова явно спекулировала на рынке ОВГЗ и как раз тогда был конфликт интересов, когда ее муж возглавлял Аккорд-банк и торговал на том же рынке, где она руководила министерством финансов. Явно, что в связи министра финансов со сферой НБУ присутствовала коррупционная составляющая, которая привела к искусственной ревальвации гривны в отношении доллара и в результате мы получили падение экспорта и падение экономики. Надеюсь, что Уманский не будет поддерживать эти коррупционные схемы и более-менее будет ответственно подходить к управлению госдолгом и к налоговой политике.

Зоряна Скалецкая на посту министра здравоохранения провалила всю ситуацию с коронавирусом – все паники, которые происходили во Львовской и Полтавской областях – это все вина Минздрава, потому что это их компетенция. То, что Скалецкая сидит в карантине – это чистой воды пиар-ход. Поэтому радуюсь, что Илья Емец – человек, который хотя бы имеет представление о том, как нужно управлять системой здравоохранения. Надеюсь, ему хватит ума, чтобы прекратить идиотскую реформу Супрун, которая привела лишь к закрытию больниц по всей стране.

Министр обороны Андрей Таран, если не ошибаюсь, был участником центра координации по прекращению огня - у него опыт общения с россиянами, а это уже большой плюс. Результаты тоже необходимо будет смотреть по его работе.

Должность министра Кабинета Министров, которую отдали ОлегуНемчинову, важна, так как это тот человек, который координирует работу всего аппарата Кабмина. Поэтому в данном случае хорошо бы было увидеть человека, который умеет это делать, а не только будет играть в какие-то цифровые штучки и реально не решает проблем управляемости аппарата.

Читайте также"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе КабминаАлексея Чернышова я не знаю, но однозначно, что госпожа Бабак, которая руководила Минразгромом до теперь уже премьера Шмыгаля- абсолютный теоретик, выходец из грантоедских организаций и закон про ЖКХ, который она пыталась проталкивать абсолютно невыполнимый и я уверен, что она ушла как раз потому, что поняла, что управлять такими процессами нереально. Хотелось бы верить, что Чернышов будет более адекватным и приведет ее в управляемое состояние.

Министр оккупированных территорий Алексей Резников уже был делегирован Зеленским в ТКГ в Минске, потому его я больше приветствую на его новом посту, так как у него есть контакты и опыт, он адвокат с внушительным стажем. Как минимум, он полезен для Кабмина потому, что знает тему и проблематику.

Поэтому на новый Кабмин я смотрю со сдержанным оптимизмом, потому что, по крайней мере, вижу там взрослых людей, которые работали в реальном секторе экономики, а не в теоретических изысканиях того, как могла бы выглядеть экономика, если бы все было идеально. Но у нас не идеальная страна и поэтому методы экономического стимулирования должны быть неидеальными.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда

Денис Шмыгаль Кабмин Дмитрий Кулеба Вадим Пристайко Сергей Бессараб Игорь Уманский Андрей Таран Олег Немчинов Алексей Чернышов Алексей Резников Тарас Загородний
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:20
Синоптик предупредила, где 8 марта испортится погода
12:13
В Новых Санжарах выписывают эвакуированных из Уханя украинцев - онлайн трансляция Видео
12:10
В новой Золушке фею заменили на чернокожего фея-гея Видео
11:59
Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10
11:56
В Китае от коронавируса умер мужчина, которого посчитали излечившимся
11:45
"На чемоданах": эвакуированных из Уханя украинцев в Новые Санжары приехал "выписывать" Зеленский
11:20
Погода в Украине весной: народный синоптик дал подробный прогноз
11:17
Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность Видео
11:14
Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году Видео
11:10
Кабмин Шмыгаля: практики Януковича и Кучмы вместо теоретиков Сороса мнение
11:06
Уханьский вирус снова атакует: хворь зафиксировали в еще одной стране
11:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: серьезный навар и пагубная услада
10:59
В Индонезии придумали радикальный метод борьбы со смертельным вирусом из Китая
10:54
Охота на ведьм, или Люстрация по-украински: чем обернется отмена закона об очищении власти мнение
10:53
В Берлине Фонд Янковского и Госкино организовали ланч для продюсеров новости компании
10:17
В Украине возросло число людей с подозрением на коронавирус
10:10
"Мальчиков любит": в Сети распекли "обнюхавшегося ладана" протоиерея РПЦ
09:52
Жуткий китайский вирус: эксперт дал устрашающий прогноз
09:45
Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
09:03
"Надо дать Героя Украины": только один "слуга народа" голосовал против Кабмина Шмыгаля
08:55
Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
08:27
Диетолог назвала угрозу сырых овощей Видео
08:25
В военной части в РФ при странных обстоятельствах прогремел взрыв
08:16
Команда 1+1 Digital объявила о проведении 1+1 Digital Weekend в 2020 году
08:05
Эмма 2020 - как выйти из френдзоны, пошаговая инструкция Видео
07:48
Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные
07:15
Называл "резидентом": новый министр Немчинов активно троллил Зеленского
06:48
Мы ничего не знаем о Шмыгале, но есть и плюс - у него очки и борода мнение Видео
06:17
Жена экс-динамовца поделилась провокационным фото в крошечном бикини
05:55
"Молиться об оргазме и Христос как самец": священник пострадал за лекцию о сексуальности Видео
05:26
Мода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фото Фото
04:59
Как подтянуть тело в 40 лет: эксперт показала топ-5 простых упражнений Видео
04:49
Скушал и работу сердца нарушил: названо очень вредное печенье
04:12
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
03:43
Антибиотики не справятся: в РФ "напечатали" новую непобедимую супербактерию
03:01
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
02:32
Медики выяснили, чем опасна для здоровья работа по сменам
02:12
Опасные половые гастроли: топ-3 ошибок, допускаемых в сексе женщинами
01:52
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
01:43
Маникюр с принтом пениса: новый тренд в nail-арте, фото 18+ Фото
01:30
Эксперт рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине
01:06
С лета 2020 года Египет вводит визы для туристов
01:03
Эксперт рассказала, какие грибы самые полезные
00:43
Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания Видео
00:28
5 марта – какой сегодня праздник: день Козельщанской Божией Матери Видео
00:15
"История потухла": украинка с собачкой из Китая шокировала заявлением
00:12
Бьющий по глазам соблазн: в Сеть выложили подборку яркой и пестрой эротики 18+ Фото
04 марта, среда
23:58
По образу фехтовальщицы Харлан создали куклу Бабри: зрелищные фото
23:29
Депутат от Слуги народа пояснил голосование против нового Кабмина Видео
23:28
Попытка номер два: когда Рада "решит судьбу" Рябошапки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять