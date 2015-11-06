Визовый коллапс, или Почему Рада устроила дискриминацию украинского народа

Татьяна Катриченко

Журналист

6 ноября 2015, 15:23

Рада зачеркнула надежды украинцев на безвизовый режим с ЕС в ближайшей перспективе.

Парламентский четверг практически зачеркнул надежды украинцев на безвизовый режим с Европейским Союзом в ближайшей перспективе.

Помните, как весной прошлого года, тогда еще кандидат в президенты, Петр Порошенко, в эфире одного из телеканалов говорил: "Вот представьте себе: с 1 января 2015 года вы без визы, только по паспортам, будете путешествовать по Европейскому Союзу. Поверьте мне! Потому что каждый человек должен почувствовать результаты деятельности новой власти не через пять лет, не через десять, а уже́".

"Уже́" не случилось. Да оно и не могло случиться в сроки, установленные Порошенко. Не в эти и не в другие, о которых он говорил, будучи Президентом. Потому что безвизовый режим с Европой — это не результат магии волшебной палочки, а скрупулезная работа государственной машины. А у ее украинского варианта то и дело не хватает мощности.

Вот и очередной "визовый четверг" (предыдущий был 8 октября) показал, что в стране нет политической воли для решительного движения в Европу без виз. Парламент снова с треском провалил несколько ключевых инициатив.

Сказать, что это стало новостью, нельзя. Мы же подозревали, как ведется работа в комитетах по доработке откровенно "сырых" документов, поданных Кабмином. Но до последнего хотелось верить, что те, кого мы избрали в Раду, и те, кого утвердила она в качестве министров, понимают, какого решения от них ждут. Но нет.

К примеру, над нашумевшей в свое время поправкой в Трудовой кодекс о невозможности дискриминации при приеме на работу, кажется, вообще никто не заморачивался. В проекте ее попросту не оказалось. А ведь вместе с Планом действий по визовой либерализации Украина взяла на себя обязательства перед ЕС внести таковую. Она предусматривает невозможность дискриминации по гендерным признакам или сексуальной ориентации, а также в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного или имущественного положения, места проживания.

Сложилось впечатление, что бо́льшая часть депутатов до прихода в зал даже не вникали в суть вопроса. Это было заметно по стоящему гулу, сопровождающему эмоциональное выступление Ирины Геращенко, говорившей о двойных стандартах в Раде, ханжестве, многочисленных любовницах, и наконец — возможном запрете слушать Чайковского и читать Уайльда.

Спикер Гройсман (а он один из авторов Трудового кодекса) предложил депутатам учесть поправку при подготовке документа ко второму чтению. И только 117 депутатов из необходимых 226 поддержали эту инициативу на глазах у представителя ЕС в Украине Яна Томбинского. Хотя это голосование было чисто политическим — отданные голоса "за" могли бы проанонсировать ЕС, что Украина готова рассмотреть поправку… когда-то в будущем. Но этого не случилось.

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Антидискриминационная норма вызывает в украинском обществе какую-то нездоровую реакцию. Уже который год парламент спотыкается на словах "сексуальная ориентация". В этом же парламенте, кажется, многие и не знали, что голосовать придется "за такое". Кто-то говорит о традиционных семейных ценностях, кто-то не видит связи между визовой либерализацией и геями, кто-то намекает на спекуляции со стороны… России и замечает: "тема "гомосексуальной евроинтеграции" может стать фактором, который просто поставит крест на идее "возвращения Донбасса".

"Зимой 2014 года тема языка (я имею в виду соответствующий принятый ВР закон) стала не последним фактором, который привел к кровопролитию на Востоке и Юге Украины. Да, это дикие манипуляции Москвы — но они работали и работают! Европа должна понимать эти аргументы. Выполняя любые ее требования, мы должны убеждать, что сейчас Украине нужны другие формулировки", — пишет на своей странице в фейсбуке нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Разумеется, "военный эксперт" один из тех, кто отдал свой голос против.

На сайте Верховной Рады можно найти перечень фамилий тех, кто решил, что депутатам и так достаточно их дипломатических паспортов для поездок в ЕС, а простых украинцев можно еще долго отправлять к воротам консульств. Среди таких "героев" четыре фракции — "Воля народа", "Відродження", "Оппозиционный блок" и Радикальная партия Олега Ляшко. И если реакция бывших регионалов прогнозирована — их лидер Николай Азаров пугал Антимайдан узакониванием однополых браков и принятием закона о равенстве сексменьшинств, то хотелось бы знать, почему президентская политсила была пассивной — только половина фракции выступили "за". Например, что мешало явится на заседание и проголосовать великим евроинтеграторам Сергею Лещенко и Светлане Залищук, которые еще этим летом расхаживали с геями и лесбиянками по Оболонской набережной Киева во время "Марша равенства"? Кроме того, интересно голосовала "Самопоміч" — только четыре депутата поддержали озвученную Геращенко инициативу. Блок Петра Порошенко нашел только 79 голосов, Народный фронт" — 26, "Батьківщина" — 7.

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Никому из нардепов, отказавшихся голосовать, видимо, и в голову не приходит, что отказ от курса на визовую либерализацию — дискриминация украинского народа.

Можно допустить, что за все эти годы Украина так и не подготовилась к принятию поправки о принципах равенства при трудоустройстве. Тогда этот факт надо было признать. Но сначала провести должную разъяснительную кампанию среди населения, увидеть его реакцию, но не в виде возгласов на проплаченном митинге регионалов. А дальше, если мы хотим ездить в Европу без виз, попытаться переписать поправку под себя, согласовав ключевые моменты с нашими западными партнерами. Подобные прецеденты в истории были. Но за эти годы наоборот — мы не слышали ни одной вменяемой дискуссии о том, каким образом понятие "сексуальная ориентация" можно ввести в отечественное законодательство. Если разговор и возникал, то в формате "белое и черное", "традиционная семья и геи".

А теперь главный вопрос в свете безвизовых перспектив: может ли Украина позволить себе так тянуть время? Срок подачи отчета о проделанной работе европейцам истекает 9 ноября. А уже 15 декабря Европейская комиссия вынесет вердикт: рекомендовать ли ЕС вводить с Украиной безвизовый режим.

Скорее всего, на принятие позитивного политического решения, надеяться Украине не стоит. Ведь ЕС не интересуют разговоры и обещания, а лишь принятие соответствующих законов и главное — их выполнение.

И еще одно замечание. Хочется надеяться, что и депутаты, и Президент помнят, почему дождливым вечером четверга, 21 ноября 2013 года, украинцы вышли на Майдан?..

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