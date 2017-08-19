И грянул Громов: почему от слов может быть больно?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
19 августа 2017, 19:25

Безразличие к болельщикам — это не доблесть, которую стоит выпячивать, и открыто в этом признаваться.

"Я же просто поехал в Россию за игровой практикой", — заявил в недавнем интервью подписавший намедни контракт с "Зарей" Артем Громов. "Просто?" Если бы все было так просто, то и вопросов бы к Артему не возникало.

Небесталанный футболист по окончании непродолжительной российской одиссеи (поиграл за "Крылья Советов" из Самары; по его словам, "адаптация прошла незаметно") попытался было трудоустроиться во львовских "Карпатах". И все вроде бы было на мази: разговор с президентом состоялся продуктивный. Однако воспротивились поклонники "Карпат". В результате, небесталанный футболист вынужден был под их давлением покинуть столицу Галичины: мол, не место в стане зелено-белых тому, кто во время войны едет в Россию "просто… за игровой практикой". Кстати, Артем — уроженец Львовщины, если что.

Артем Громов

Теперь период неопределенности у Громова позади. Он нашел себе амбициозную украинскую команду с больши́ми задачами, творческим вдумчивым тренером, местом в групповом этапе текущей Лиги Европы. И можно уже уверенно раздавать интервью, не так ли? Вот что сказал новоиспеченный полузащитник "Зари" по поводу конфликта с ультрас "Карпат": "Мне безразлично. В конце концов, невозможно же на все обращать внимание и всем нравиться. У меня такое впечатление, что это заказные упреки. Интересно, сколько у этих ультрас родных работает на стройке в России? Я уверен, таких очень много. Но им важнее проехаться по футболисту".

Ну, во-первых, безразличие к болельщикам — это не доблесть, которую стоит выпячивать, и открыто в этом признаваться. Футбол существует для людей, приходящих на стадионы (а таковых сейчас в наших широтах немного, чего уж там), и уважать их мнение украинский футболист, стучащийся в двери национальной сборной, просто обязан. В конце концов, люди платят деньги (пусть и не заоблачные) за билеты на футбол и за просмотр телеканалов, показывающих матчи. Во-вторых, по поводу заказного характера упреков можно сказать, что в нашем обществе мораль бывает вывернута наизнанку. Если мы продаем свои политические голоса за гречку (только не нужно говорить, что это не я, а бабушка-соседка или тетя из райцентра, мы — это мы, такое уж у нас общество), ходим на платные митинги ("а чего, такая работа", "пусть высчитают, сколько стоит мой рабочий час, заплатят мне соответствующую сумму, и я схожу, чего нет?"), не брезгуем брать и давать взятки ("так принято"), то вполне объяснимо, что чья-либо искренность вызывает у типичного члена такого общества недоумение. В-третьих, о родных, работающих в России…

Замечу вскользь, что в течение трех лет автор этих строк отказываюсь от написания статей для российских СМИ (хотя гонорары порой предлагают весьма приличные) и может привести еще несколько подобных примеров своих коллег. А украинцев, трудящихся в РФ, действительно множество (хотя и заметно меньше, чем раньше). Однако большинство из них люди непубличные и к их мнению общество не прислушивается. Подчеркну то, что в ультрас-среде гораздо больше людей, не работающих в России, а воюющих против путинского миропорядка на востоке Украины (немало есть и погибших). Артему же Громову, прежде чем обвинять кого-то в двуличности (мол, меня обвиняете, а сами в РФ за длинным рублем…), посоветовал бы посетить, к примеру, военный госпиталь в Днепре (он расположен на улице Староказацкой, бывшей Комсомольской), пообщаться с ранеными, их родственниками, боевыми побратимами. Может быть, что-то и поймет человек.

По словам Громова, в Самаре его встретили радушно, изготовив в честь украинского легионера баннер с надписью на украинском языке: "Ласкаво просимо!" В российском фанатском движении (да и во всем обществе) меня всегда умиляло абстрагирование от реальных проблем и их виновников. Почему питерские фанаты, помянувшие давеча погибших подводников на "Курске", не называют прямо виновников трагедии?

Баннер ультрас "Зенита"

Почему вообще российские фанаты не протестуют против войны в Украине? Ведь гибнут в том числе и их соотечественники (и немало). Почему ребята, не боящиеся заряжать "Губернатор — жлоб", не идут дальше в обличении всей системы? У нас как-то, помните, во время президентства любителя золотых батонов было принято не вполне цензурно благодарить жителей Донбасса за их политический выбор с трибун. Там же настроены как-то лояльно к чиновничеству. Уж не потому ли, что и тамошним фанатам (как, впрочем, и байкерам с косметичками, и вездесущей, но недалекой попсе) перепадают какие-никакие крохи с барского стола? Вообще, интеграция фан-движения в госмашину — это очень интересная и отдельная большая тема для разговора (татуированные неформалы важно восседают в кабинетах из кожи — абсурд, нет российская реальность). Власть вполне может использовать энергию молодости и отсутствие критического мышления у мускулистых парней для своих, порой неблаговидных целей.

А Громову искренне желаю успехов в футбольной карьере (действительно сожалею, что у него не сложилось в "Динамо") и все-таки подумать еще раз над своими словами. Есть люди, которым они причиняют боль. Публичный человек и непубличный все-таки имеют разные статусы. Не забывай об этом, Артем!

фото: zarya-lugansk.com  

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скандал Алексей Рыжков авторская статья Карпаты Зенит Заря баннер ультрас Крылья Советов Артем Громов
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