Территория диверсантов. Во что превращается Крым после аннексии

В первые десятилетия большевистского правления, годы разрухи и дефицита профессиональных кадров, главным сюжетом всех тогдашних новостей была борьба с диверсантами, сторонниками "старого режима", которые специально вредят первому в мире государству рабочих и крестьян.

Виновники – подлинные или мнимые – наиболее значимых аварий становились фигурантами показательных процессов с участием генерального прокурора СССР или его не менее злобных и лживых заместителей.

Конечно, дело тогда было не в диверсиях. Сам "социалистический строй" с его презрением к профессионализму, диктатурой серости и всевластием партийного аппарата располагал к поломкам и авариям. Просто в этом простом факте не хотели признаваться власть предержащие – а население охотно верило, что разруха в клозетах, а не в головах.

​После российской аннексии в такую же территорию диверсантов превратился Крым. Аварии происходят одна за другой – вот как сейчас на ЛЭП и на газопроводе. И вот уже в российском Национальном антитеррористическом комитете обсуждают версию подрыва, а в медиа напоминают, что на полуострове постоянно находят диверсантов, которые засылаются СБУ для поджогов и подрывов.

Когда будет трудно с диверсантами – украинскими шпионами объявят самих крымчан, которые работают на стратегических предприятиях. Кто-то за эту поимку "шпионов" будет получать генеральские погоны и ордена, а кто-то – сидеть без газа и света.

Ведь ловить диверсантов и шпионов намного дешевле, чем вовремя обновлять инфраструктуру, строить новые линии электропередач и менять трубы. Впрочем, зачем на это тратиться, если все равно придут диверсанты и все взорвут.

Виталий Портников для Крым.Реалии

