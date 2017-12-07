Назревает праздник непослушания?

Существует такая замечательная книжка Г.Белых и Л.Пантелева, "Республика ШКИД" называется, и фильм по ней. Там есть эпизод, как воспитанники школы-коммуны устраивают бунт, "бузу" по-тамошнему, против воспитателей-"халдеев".

Складывается впечатление, что наша власть с подачи президента Порошенко решила устроить своеобразную "бузу" против западных партнеров Украины.

Вообще-то, пристальное внимание Европы и США к происходящему в Украине всегда раздражало наших правителей. Которые абсолютно убеждены, что это именно они, не бойцы на фронте, а толстопузые печерские небожители сдерживают орду с востока и тем самым спасают Европу и цивилизованный мир. Поэтому святая обязанность Запада — аплодировать стоя любому капризу нашей власти, выдавать любую сумму по первому требованию и уж никак не интересоваться, на что деньги потрачены.

А западные посольства — интересуются, результатов требуют, эффективности хотят. Обнаглели, короче. Хуже Путина уже…

Оголтелый неправовой наезд на Михеила Саакашвили, которого еще недавно называли "смотрящим от США", намерение снять Егора Соболева с поста главы антикоррупционного парламентского комитета, а также анонсированные депутатами властной коалиции изменения в законе, которые фактически уничтожат всякую самостоятельность НАБУ — это именно демонстративный "праздник непослушания".

Леонид Кучма тоже так взбрыкивал, но свою многовекторность он выстраивал как государственную стратегию, а не как сугубо эмоциональную реакцию на поступки "бывшего друга, превратившегося во врага".

Да, было бы неплохо вести сильную независимую политику — и внешнюю, и внутреннюю. Но для этого, как минимум, представители власти должны хранить свои богатства в гривне в украинских банках, а не в долларах и евро за рубежом. И отдыхать не в Марбелье, а, например, в Броварах.

Поэтому достаточно той же финансовой разведке США положить на стол Петра Алексеевича ряд циферок, складывающихся в номера хорошо знакомых ему офшорных счетов, и эта занимательная арифметика немедленно погасит всякую "бузу" со стороны украинской власти. А не погасит вдруг, во что не верю, то оппозиционные протесты получат такую поддержку, о которой даже не мечтали.

Чтобы быть независимым и самостоятельным, надо быть честным. И опираться не на конъюнктурных силовиков, а на народ, который, если верит, то и из автозака вызволит.

Но и плюсы в нынешней ситуации тоже присутствуют: хоть опровергнем наветы пропагандистов недоимперии, утверждающих, что Украина лежит под Западом и никуда не порывается. Порывается, вот только не туда.

Александр Кочетков, аналитик, политолог