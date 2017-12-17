Какая-то дикая дискуссия разгорелась в обществе. По крайней мере в СМИ. Менять или не менять 306 боевиков и наёмников на 74 украинских военнослужащих?.. Дескать, непропорционально, не по закону, неправильно - потому что мы выпускаем на свободу бандитов и убийц, у которых руки по локоть в крови...

Так и хочется ответить этим безусловно умным, стопроцентно моральным, этичным, справедливым особям с калькулятором - посмотрите в глаза тем, кто ждёт своих сыновей, мужей, отцов из плена. Ждёт годами. Попробуйте отобрать у них надежду. Рискните сами предложить себя на обмен, и посидите хоть пару дней, даже не пару лет в подвале, испытайте пытки, пройдите путь бесконечного унижения.

Наших ребят надо доставать оттуда любыми способами. Освобождать силой, выкупать за деньги, менять одного к десяти, одного к ста, к тысяче... Жизнь наших солдат бесценна. Наши солдаты, наши люди должны знать, что мы никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах их не оставим в беде. Точка.

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В 2011 году Израиль ради одного только капрала Гилада Шалита, который находился в плену уже более пяти лет, освободил из своих тюрем 1027 боевиков. А после теракта палестинских террористов против израильских спортсменов во время Мюнхенской олимпиады 1972 года Моссад в течение 20 лет искал, находил, убивал террористов где бы они не прятались. Премьер-министр Израиля Голда Меир заявила тогда в парламенте: "Израиль приложит все силы и способности, которыми наделен наш народ, чтобы настичь террористов, где бы они ни находились". Операция мести израильской разведки называлась "Гнев божий".

Возвращайте наших ребят домой. Освобождайте всех. Даже убийц и живодёров. И пусть их настигнет гнев божий.

Юрий Касьянов, волонтер, активист