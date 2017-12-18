В Октябрьском распяли мальчика в трусиках!

Не понимаю я этой волны разочарования в Михеиле Саакашвили, которая прокатилась по соцсетям. Равно как и предыдущих восторгов по его же поводу.

Саакашвили такой, какой есть — не убавить, не добавить: эмоциональный, порывистый, непоследовательный. Но красноречивый, искренний, бесстрашный.

Одно невозможно без другого. Вот такой у нас противоречивый период в Украине — такие и лидеры. Появились бы другие, безупречные — власть бы давно уже поменялась.

Что действительно важно.

И в 2004 году, и в 2013 году практически сразу у протестных акций возникал некий координирующий орган, который планировал акции таким образом, чтобы они как можно больнее били по власти. Это блокирование и захват зданий, перекрытие улиц и магистралей и т.д. Напомню, что вожди наиболее известной революции 1917 года были не только практиками, но сильными теоретиками протестных акций, которые расписали их методологию детально и доступно.

Возле Саакашвили такого штаба сейчас по факту нет, и он это ощущает. Зато в избытке всяких ситуационных советчиков, чьи идеи и предложения взаимоисключают друг друга. Поэтому вот так, зигзагами и шараханьями с бестолковостью вроде "штаба в Октябрьском, оно и движется.

Так что происходящее — закономерно, удивления не вызывает.

Но меня удивило то количество "сторонников стабильности", которые вчера высказывались о протестах с натуральной ненавистью. Дословно цитируя высказывания сторонников Януковича времен 2013 года. Это ж сколько людей пристроились во власти или рядом с ней! Нашли себя… И понятие справедливости для них — не более, чем пустой митинговый лозунг.

Причем, в большинстве своем это люди, безусловно поддерживавшие Евромайдан и его революционную смену власти. Про выдуманных детей на утреннике стенают… Известные в обществе люди. И чем это отличается от российского "распятого мальчика" в Славянске?

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Лицемерие не имеет пределов, как и глупость.

Сидит себе в телевизоре нынешний нардеп от БПП, сотник Евромайдана, и без тени смущения на сытой морде лепит, что на Евромайдане были запрещены балаклавы, поэтому люди в балаклавах возле Саакашвили — это неслыханное преступление…



Количество беспринципных жадных лживых сволочей, селекционно выведенных при "совке", у нас явно превышает статистическую норму. Из-за этого и все наши проблемы с построением цивилизованной эффективной страны.

Александр Кочетков, аналитик, политолог