Итоги недели. Убийство по-родственному, рокировки в Польше и данайский Путин

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

14 января 2018, 11:19

Главными событиями недели стали задержание верояного убийцы Ноздровской, смена правительства в Польше и неожиданный "подарок" от Путина.

Полиция молниеносно задержала предполагаемого убийцу Ноздровской

Национальная полиция отрапортовала о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. Петр Порошенко сверил часы с украинскими представителями в Трехсторонней контактной группе в Минске. Владимир Гройсман демонстрирует стремление бороться за экономический рост в предвыборных условиях. Михеил Саакашвили решил сменить акции выходного дня в столице на поездки по стране. Польское правительство прошло через анонсированное объявление. Владимир Путин решил одним предложением убить несколько зайцев.

Представители Национальной полиции отчитались о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Им оказался отец Дмитрий Россошанского Юрий, против которого у правоохранителей достаточно доказательств. По крайней мере, Вышгородский суд арестовал подозреваемого на 60 дней. Интересно отметить, что адвокаты Ноздровской не разделяют оптимизма следствия.

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Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Очевидно, что первоочередной задачей для украинских переговорщиков станет борьба за освобождение пленных, и новые переговоры об обмене между Украиной и сепаратистами должны стартовать в ближайшее время. Показательно, что Виктор Медведчук, курирующий с украинской стороны этот вопрос, провел встречу не с Петром Порошенко, а с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе традиционной встречи с представителями экспертного сообщества подчеркнул, что видит приоритетом правительства борьбу за достижение экономического роста в размере не менее 5% по итогам 2018 года. Интересно, что в 2017 году Владимир Борисович ограничивался 3-процентным ростом, но его в современных условиях будет явно недостаточно. Впрочем, обеспечить такие темпы роста в условиях предвыборного года (повышенную политическую активность буквально с первых дней января демонстрирует ряд игроков) будет крайне непросто.

Михеил Саакашвили заявил о смене тактики, он намерен провести агитационный тур по городам Украины, который лидер "Руха новых сил" планирует совмещать  с участием в судебных процессах и следственных действиях украинских правоохранителей. Угроза депортации заставляет Саакашвили быть законопослушным, как минимум, на словах.

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В польском правительстве прошла ранее анонсированная ротация. В Украине откровенно рады отставке министра иностранных дел Витольда Ващиковского, сделавшего в последнем квартале 2017-го немало антиукраинских заявлений. Его преемник Яцек Чапутович выглядит "темной лошадкой", что позволяет предположить: основные внешнеполитические решения будут приниматься не на алее Шуха, где расположен польский МИД. Заслуживает внимание и увольнение министра обороны Антония Мацеревича, который сосредоточится на расследовании причин гибели Ту-154м с представителями польской элиты на борту весной 2010 года. Будет досадно, если приход Мариуша Блащака в военное ведомство разрушит существующее там польско-украинское взаимопонимание и сотрудничество.

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Владимир Путин заявил о готовности вернуть Украине военные корабли, самолеты и бронетехнику из оккупированного Россией Крыма. Подобные "данайские дары" в предвыборных условиях не бывают случайными, похоже, российский президент пытается не только отстраниться от участия в конфликте на Донбассе, но и спровоцировать представителей украинской власти на фактическое признание принадлежности Крыма России. Судя по реакции в Киеве, уловка Путина не удалась, но это не означает, что подобные попытки Кремлем не будут предприниматься впредь. 

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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