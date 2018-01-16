Закон о реинтеграции чести, совести и достоинства

Александр Кочетков

аналитик, политолог

16 января 2018, 15:04

Украине необходим законопроект, обязывающий депутатов жить и поступать по совести.

Украинский политикум тяжело и неизлечимо болен - эксперт

Закон "О реинтеграции Донбасса"

действительно стал маркером. Только не патриотизма, как брызгали пропагандистской слюной, а остатков порядочности и приличий в нашем политикуме.

Вот представьте себе, что в президент Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект всего из трех пунктов: 1. Россия — агрессор, оккупировавший Крым и Донбасс. 2. В связи с агрессией Петр Порошенко объявляется пожизненным президентом с правом делать все, что захочет. 3. Все, кто против этого закона, объявляются врагами народа, подлежащими расстрелу без суда и следствия.

Внимание, вопрос: законопроект следует поддержать, потому что в нем на четвертый год войны Россия декларативно названа агрессором? Без разрыва дипотношений, без сворачивания экономических и прочих связей? И одного жесткого, но лишь слова "агрессор" где-то в преамбуле (не в самом теле закона!) достаточно, чтобы подарить Украину олигархату во главе с Петром Алексеевичем? Утрирую конечно, но смысл передан верно.

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По ходу обсуждения БПП на голубом глазу пропихивает очередные хотелки Порошенко рулить вечно и безраздельно.

"Народный фронт" спекулирует псевдопатриотизмом, надеясь сделать свою позицию по законопроекту фишкой скорой предвыборной кампании и почему-то уверен, что диктаторские закладки Порошенко в законопроект в будущем использует не он, а как раз Яценюк.

"Батькивщина" и "Самопомич" безнадежно пытаются поправками отделить в законопроекте зерна от плевел — работа достойная Золушки, но ведь той помогала волшебная фея.

"Радикалы" Ляшко как бы патриотичны, но внимательно отслеживают позицию нынешнего работодателя, то есть, АП.

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"Оппоблок" против. Но не потому, что закон безвредный для агрессора, но чреватый для демократии в Украине. А потому, что он, оказывается, сужает права жителей оккупированных территорий на самоуправление. Вдумайтесь! Это же вслух произносится: вот сейчас в ДНР-ЛНР есть права на самоуправление, а закон про реинтеграцию их сузит! 

Как там высказывался Кузьма про наших депутатов? Поэты — они суть чувствуют…

На самом деле, нам необходим законопроект, обязывающий депутатов жить и поступать по совести. Вот только механизма реализации такого закона, увы, не существует.

Потому весь наш политикум тяжело и неизлечимо болен. И очень надеюсь на летальный исход. Потому что в противном случае они похоронят страну. Почти похоронили.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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