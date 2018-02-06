Борьба с нашей контрабандой бесперспективна и бессмысленна

Андрей Головачев

политический эксперт

6 февраля 2018, 14:14

Не надо плодить бесчисленные антикоррупционные органы, а законодательно убирать все запреты, которые действуют в экономике.

Единственный способ борьбы с контрабандой - это немедленная отмена всех импортных и экспортных пошлин

Где-то полгода назад мы с женой наткнулись на небольшой уютный ресторанчик, который, несмотря на кризис и будний день, был полон посетителями. И это далеко не центр Киева, обычный микрорайон. Открыв меню, мы сразу же обнаружили причину популярности заведения. Итальянские вина, включая Кьянти, стоили не выше 300 гривен за бутылку 0.75л. Ура, контрабанда!?

Наши предположения подтвердились, когда в конце вечера официант вежливо попросил за вино рассчитаться не карточкой, а наличными, что мы с женой охотно исполнили, так как всячески поощряем контрабанду. С тех пор мы регулярно посещаем этот ресторанчик.

Объем контрабанды в Украине всегда оценивался в размере 7-8% от официального импорта и в докризисные годы составлял где-то 3.6-4 млрд долл. Сейчас импорт здорово просел, но удельный вес контрабанды увеличился до 10-12 % и равен все тем же 3.5 млрд долл. или 91 млрд гривен.

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В цепочке, работающей на обслуживание этого теневого оборота, включены банки, таможня, налоговая, все силовые структуры и высшее чиновничество. Система хорошо отлажена и в ней крутятся огромные потоки гривневой и валютной наличности, часть которой оседает в карманах и на зарубежных счетах наших банкиров и правоохранителей.

Всякая борьба с нашей контрабандой бесперспективна и бессмысленна, потому что контрабанда носит объективный и вынужденный характер и лишь отражает тот факт, что честный бизнес в Украине в сложившейся деловой среде вести невозможно. Полное фиаско, которое потерепел Саакашвили в борьбе с контрабандой в Одессе, лишнее тому подтверждение. Система перемолола его и выплюнула.

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Поэтому единственное правильное решение в наших условиях - это немедленная отмена всех импортных и экспортных пошлин и сокращение затрат на таможню в 100 раз. Затем необходимо отменить налог на добавленную стоимость и заменить его налогом с оборота, как это сделано в США. Эти мероприятия позволят быстро наполнить бюджет и снизить расходы бюджета, выведет огромные потоки наличности и теневого оборота и уничтожит почву для масштабной коррупции и разложения правоохранительных органов. И не надо плодить бесчисленные антикоррупционные органы, пользы от которых как от козла молока. Надо просто законодательно убирать все запреты, которые действуют в экономике.

Именно такие мероприятия и называются реформами, а то что делает у нас МВФ , это не реформы. а простая балансировка бюджета в условиях сокращающейся экономики путем повышения тарифов, пенсионного возраста, сокращения всех социальных выплат, повышения налогов и сборов и т.д. Все рекомендации МВФ - это обычное выдавливание денег из народа на содержание бюрократии. Как заработать деньги МВФ рекомендации не дает, он не по тем делам.

Впрочем, даже МВФ и тот от нас отвернулся и, положа руку на сердце, правильно сделал.

Андрей Головачев, политический эксперт

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реформы контрабанда МВФ Андрей Головачев
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